又來？劉曉慶遭舉報偷稅 新劇「折腰」才剛解凍2天

劉曉慶遭舉報偷稅。（取材自微博）

74歲中國資深女星劉曉慶曾因稅務問題被關進大牢長達422天，出獄後又是一尾活龍；不過如今又被舉報偷稅，一位具名並露臉的深圳王先生舉報劉曉慶以「形象代言費」名義，330萬人民幣（約45.6萬美元）借款轉為個人收入，並開具6%增值稅發票規避27%以上的個人所得稅。

深圳王先生表示：「劉曉慶將我為其公司救急的300多萬元資金抽走，從個人財產損失方面我已經起訴她；而這筆款項她還用偷漏稅的方式我的和收取其他人的款項據為己有，給國家造成了重大損失，那麼我就應當要從稅收的角度為國家輓回這些重大損失，這是政府一直倡導的正當行為。」

他也透露上海市稅務局第四稽查局已經受理了他舉報的劉曉慶涉嫌偷稅漏稅的案件，接下來將對劉曉慶及其相關公司展開調查和稽查。

據「優點娛樂」查證，上海弈熙文化傳媒中心成立於2017年，投資人是劉曉慶，出資額只有3萬人民幣，王先生表示「弈熙文化傳媒中心」是個小微企業，這個小微企業開給劉曉慶珠寶（寧波）有限公司就有40多張發票，開給其他公司的發票就更多了。這個企業沒有場地，也沒有工作人員，也沒有交過社保什麼的，就是用來開發票，簽這種合同來收錢，用低的稅率來逃避高的稅率”。