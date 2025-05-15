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劉曉慶現身坎城影展紅毯 生圖不像73歲

娛樂新聞組／綜合報導
劉曉慶手上拿著熊貓吊飾，現身坎城影展。(取材自微博)
劉曉慶手上拿著熊貓吊飾，現身坎城影展。(取材自微博)

73歲的大陸影后劉曉慶向來保養有術，曾逆齡演出「武則天」，在她身上完全看不出有任何老態，絲毫看不出實際年齡，劉曉慶近日現身坎城影展紅地毯，皮膚緊致狀態極佳，無濾鏡生圖，令網友驚呆。

香港01報導，劉曉慶以「中國之夜」推廣大使身分現身開幕禮，她以西裝外套設計的華麗晚裝現身，胸前掛著誇張的巨型翡翠，手上拿著熊貓吊飾，散發著女王氣場，但又擁有少女感。她現身紅地毯時，跟在場粉絲及傳媒微笑揮手。

據報導，有大批網民看到劉曉慶的無濾鏡生圖後，都忍不住大讚影后凍齡力：「74歲的狀態好棒」、「這精神狀態無人能比」、「劉曉慶紅毯一姐，花路拉滿！」、「頭發比我多多了，看來氣血很足」、「99%人都沒有她那麼精采的人生，當影后，當女首富，坐過牢東山再起，甚至活不到她這個歲數」、「40歲的狀態不如她70的」。

另外，男星龔俊以一襲黑色拖地長風衣造型亮相，搭配改良版「老布鞋」皮鞋，巧妙融合法式典雅與東方美學。此外，「哪吒之魔童降世」、「哪吒之魔童鬧海」的配音演員呂豔婷、瀚墨，首次以幕後工作者身分登上國際電影節舞台。

劉曉慶現身坎城影展，胸前掛著誇張的巨型翡翠。(取材自微博)
劉曉慶現身坎城影展，胸前掛著誇張的巨型翡翠。(取材自微博)
劉曉慶現身坎城影展。(取材自微博)
劉曉慶現身坎城影展。(取材自微博)

香港 坎城影展

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