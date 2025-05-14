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3年前首播後突下架 李現「人生若如初見」大刪劇情後復活

娛樂新聞組／綜合報導
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「人生若如初見」中看得見魏大勛的身影。(取材自微博)
「人生若如初見」中看得見魏大勛的身影。(取材自微博)

由人氣男星李現、魏大勛、香港金像獎影后春夏主演的電視劇「人生若如初見」，在2022年首播六集後突然遭到下架，當時有分析指出，撤檔原因可能和該劇美化晚清貴族有關，不符合主流價值觀；這是史上第一部已開播卻突遭下架的電視劇，一度引發議論。三年後，如今「人生若如初見」無預警空降播出，讓李現的粉絲相當開心。

「人生若如初見」講述庚子國變後，出身清宗室的梁鄉（李現飾）、革命志揚凱之（魏大勛飾）、新軍人士李人駿（周遊飾）等人成為最早一群赴日本士官學校留學深造的中國青年，他們與革命志士吳天白（朱亞文飾）、開文堂家的二小姐謝菽紅（春夏飾）相遇，五個人的命運被大時代編織在了一起。

該劇早在2022年7月就首播，卻在當天遭下架，劇組深夜發表延播通知，提到因技術問題將延後播出，具體播出時間另行通知，整個過程讓不少粉絲傻眼，「剛點開一分鐘都沒到就開始卡住，再一刷顯示下架了」、「我的李現呢？好大一個李現去哪兒了？」

2023年12月，該劇試圖再次播出，卻傳出因內容調整未達審核要求，空降失敗。

經過多次劇情刪減，「人生若如初見」於5月13日在平台開播，首日站內熱度高峰達5711，觀眾指出，在無預熱宣傳的情況下，這個數劇已屬中上水平。觀眾評價則相當兩極化，有人看好它的「電影級質感」和「歷史厚重感」，但也有觀眾擔心刪減劇情，影響整部劇的張力。

不過，也許是因為來不及招商，廣告表現並不理想，首日廣告才一條，前三集廣告總時長15秒，四至八集則完全沒有廣告。

李現主演的「人生若如初見」終於重見天日。(取材自豆瓣電影)
李現主演的「人生若如初見」終於重見天日。(取材自豆瓣電影)

李現 香港 日本

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