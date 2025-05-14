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張馨予自家淹水 紅指甲美腿意外成亮點

娛樂新聞組／綜合報導
張馨予有著「最美軍嫂」封號。(取材自微博)
張馨予有著「最美軍嫂」封號。(取材自微博)

大陸女星張馨予2018年嫁給軍人何捷，晉升「最美軍嫂」後作品大減，一度被粉絲催促進組拍戲。平時偶爾會在社群平台分享日常的她，日前突然PO出一段短片，透露自家水管爆開導致淹水，畫面曝光後引發網友關注，但有網友「畫錯重點」，聚焦在她塗著紅色指甲油的美腿上。

從視頻中可見，水流不斷從門框或天花板往下滴落，地面積水已經淹過腳面，客廳、廚房等多區域受影響，連家具也泡在水中。張馨予赤腳走進廚房，錄下淹水慘況，並在文中透露，「吃個飯回家水管爆了」。

但張馨予沒有因此生氣，反而光著腳丫在水裡行走，更在評論區自我調侃，「難得有機會體驗水簾洞」，良好心態被網友稱讚「情緒穩定如水豚」。

視頻曝光後，吸引大批網友朝聖，並紛紛留言，「遇水則發」、「我的媽呀有點好笑」、「好真實的明星生活」；但也有部分網友歪樓，將重點聚焦在張馨予的美腿上，「這水管爆的甚合我意，不爆我在哪去看美腿，嫩腳紅指甲」，讓人啼笑皆非。

據悉，張馨予與軍人丈夫何捷於2018年結婚，婚後常居廣東。這次淹水事件中，讓網友想起兩人過往互動，稱其婚姻「如偶像劇般甜蜜」。

張馨予走在水中，露出塗著紅色指甲油的美腿。(取材自微博)
張馨予走在水中，露出塗著紅色指甲油的美腿。(取材自微博)

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