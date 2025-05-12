陳曉東「差評」GD演唱會遭圍剿 忙改口大讚「Good Performer」

陳曉東批評南韓天王GD的演唱會，反遭到對方粉絲出征。(取材自微博)

南韓 天王G-Dragon（GD，權志龍）日前在日本 東京巨蛋舉行演唱會，港星陳曉 東也前往朝聖，不過演唱會結束後，他在IG發文批評演唱會只唱10首歌、講話1小時、播片45分鐘，這樣的評論立刻遭到GD粉絲圍剿，令陳曉東關閉留言功能，甚至改口大讚「GD is good performer」。

陳曉東看完GD在東京巨蛋的演唱會後，發文給了一個差評，「唱10首+講話1hr +播片 45分鐘」，接著也表示最好看的是燈光、服裝、螢光棒、beatbox、wing、雷射、機械狗、vt等，對於歌曲風格則似乎一言難盡「有些好….」 。

這樣的差評，馬上惹怒了GD粉絲，紛紛留言大罵陳曉東，令他不得不關閉留言功能，但GD粉絲還是轉戰到別篇貼文下留言痛批，「有批評別人勇氣，就也要有虛心接受批評能力，不要刪留言了」、「一個60萬粉絲的人有什麼資格批評2000萬粉絲的人」、「蹭流量也不要這樣惡意評判」。

更有粉絲反駁「我數了一下一共唱了25首，為什麼扭曲事實」、「那個採訪片才九分多鐘差不多十分鐘」。

眼見GD粉絲的攻勢愈發猛烈，陳曉東不得不更改的貼文內容，把差評刪除，稱現在才發現大家反應這麼大，改口大讚「GD is good performer」、「音樂的風格我有些也很喜歡」，只是覺得歌曲唱得少了些，總說話播影片，他覺得有點太多，能夠理解粉絲的心情，演唱會還有很多他喜歡的地方。