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甄子丹自導自演「捍衛任務」外傳 日本女殺手回歸

編譯陳韻涵／綜合報導
香港導演與演員甄子丹將在「捍衛任務」外傳「肯恩」中自導自演。圖為甄子丹在「捍衛任務4」演出。(圖／車庫提供)
香港導演與演員甄子丹將在「捍衛任務」外傳「肯恩」中自導自演。圖為甄子丹在「捍衛任務4」演出。(圖／車庫提供)

香港武打巨星甄子丹(Donnie Yen)將在「捍衛任務」(John Wick)外傳「肯恩」(Caine)中自導自演，而日籍歌手澤山璃奈(Rina Sawayama)飾演的「島津明」(Akira)也確認回歸，繼續在劇中為父尋仇。

新聞周刊(Newsweek)報導，「捍衛任務4」(John Wick: Chapter 4)前年介紹了「捍衛任務宇宙」(Wick universe)中的一系列新角色，包括日籍歌手澤山璃奈飾演島津明，島津明是真田廣之飾演(Hiroyuki Sanada)的日本大阪大陸飯店的經理「島津浩司」(Shimazu Koji)的凶狠女兒。

娛樂雜誌「綜藝」(Variety)報導，澤山璃奈會在即將上映的捍衛任務外傳「肯恩」(Caine)中，再次扮演島津明並為父親報仇。

 「肯恩」尚未公布官方劇情提要，但被歸類為香港動作驚悚片，時序發生在「捍衛任務4」的事件之後，因此甄子丹飾演的盲人刺客肯恩已經償清積欠祕密集團「高桌會」(The High Table)的款項。

「捍衛任務」系列電影導演查德史塔豪斯基(Chad Stahelski)表示：「澤山璃奈真是個狠角色，我喜歡她在捍衛任務4為島津明這個角色所做的一切，迫不及待看到她與肯恩再次交手。」

甄子丹則說：「非常歡迎澤山璃奈與我們共同踏上這段激動人心的新旅程，我很樂意嘗試增加她令人讚嘆的角色，她在捍衛任務4的表現讓我們為之瘋狂！」

獅門影業集團(Lionsgate Motion Picture Group)主席福格森(Adam Fogelson)表示，「捍衛任務4介紹了許多吸睛的原創角色，包括島津明；我們樂見澤山璃奈回歸演出，肯恩與島津明還有未解之仇，兩人的下一段故事篇章將具爆發性。」

製片人貝索伊旺尼克(Basil Iwanyk)表示：「島津明將成為這部電影劇情的重要延伸角色，我們很高興能在即將開始製作時，回到捍衛任務宇宙的肯恩一角。」

捍衛任務世界正迅速擴張，第一部外傳電影「捍衛任務：復仇芭蕾」(From the World of John Wick：Ballerina)下月6日上映，本月9日則將推出紀錄片「Wick Is Pain」數位版記錄下捍衛任務製作過程並回顧這部獨立動作片如何廣為流行的電影宇宙。

香港導演與演員甄子丹將在「捍衛任務」外傳「肯恩」中自導自演。圖為甄子丹在「捍衛任...
香港導演與演員甄子丹將在「捍衛任務」外傳「肯恩」中自導自演。圖為甄子丹在「捍衛任務4」演出。(圖／車庫提供)

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