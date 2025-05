甄子丹自導自演「捍衛任務」外傳 日本女殺手回歸

香港導演與演員甄子丹將在「捍衛任務」外傳「肯恩」中自導自演。圖為甄子丹在「捍衛任務4」演出。(圖/車庫提供)

香港 武打巨星甄子丹 (Donnie Yen)將在「捍衛任務」(John Wick)外傳「肯恩」(Caine)中自導自演,而日籍歌手澤山璃奈(Rina Sawayama)飾演的「島津明」(Akira)也確認回歸,繼續在劇中為父尋仇。

新聞周刊(Newsweek)報導,「捍衛任務4」(John Wick: Chapter 4)前年介紹了「捍衛任務宇宙」(Wick universe)中的一系列新角色,包括日籍歌手澤山璃奈飾演島津明,島津明是真田廣之飾演(Hiroyuki Sanada)的日本 大阪大陸飯店的經理「島津浩司」(Shimazu Koji)的凶狠女兒。

娛樂雜誌「綜藝」(Variety)報導,澤山璃奈會在即將上映的捍衛任務外傳「肯恩」(Caine)中,再次扮演島津明並為父親報仇。

「肯恩」尚未公布官方劇情提要,但被歸類為香港動作驚悚片,時序發生在「捍衛任務4」的事件之後,因此甄子丹飾演的盲人刺客肯恩已經償清積欠祕密集團「高桌會」(The High Table)的款項。

「捍衛任務」系列電影導演查德史塔豪斯基(Chad Stahelski)表示:「澤山璃奈真是個狠角色,我喜歡她在捍衛任務4為島津明這個角色所做的一切,迫不及待看到她與肯恩再次交手。」

甄子丹則說:「非常歡迎澤山璃奈與我們共同踏上這段激動人心的新旅程,我很樂意嘗試增加她令人讚嘆的角色,她在捍衛任務4的表現讓我們為之瘋狂!」

獅門影業集團(Lionsgate Motion Picture Group)主席福格森(Adam Fogelson)表示,「捍衛任務4介紹了許多吸睛的原創角色,包括島津明;我們樂見澤山璃奈回歸演出,肯恩與島津明還有未解之仇,兩人的下一段故事篇章將具爆發性。」

製片人貝索伊旺尼克(Basil Iwanyk)表示:「島津明將成為這部電影劇情的重要延伸角色,我們很高興能在即將開始製作時,回到捍衛任務宇宙的肯恩一角。」