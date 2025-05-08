2年沒接新戲 王凱：等好劇本沒息影 粉絲鬆口氣

王凱將近2年時間沒有進新劇組。(取材自微博)

憑藉「瑯琊榜」中「靖王」一角暴紅的大陸男星王凱，自從2023年7月「大江大河3」、「艱難的製造」相繼殺青後，再也沒有進新劇組，有網友好奇，「王凱怎麼消失了？」、「息影了嗎？」近日，王凱受訪時表示，他還在追求好作品和好劇本，此話一出，讓不少粉絲鬆了口氣。

據悉，王凱最新的一條個人微博 ，還停留於2025年1月15日，底下的留言幾乎全是粉絲「催進組」的關心與問候。

近日，王凱接受採訪，首度回應了劇迷關注的問題，也給大家吃了一顆定心丸。他說，他還在追求好作品和好劇本，「只要劇本和角色符合我的喜好，並且有意思，我都會願意去嘗試挑戰」。

他說，以前選戲可能更看重角色的挑戰性，但當下自己會更在意故事能否打動人，「對優秀作品的追求沒變。我一直覺得，好作品才是演員的立身之本。現在接戲會更謹慎，希望每個角色都能留下點東西」。

採訪中他提到，一個好劇本故事基礎要扎實，不能太漂浮，情節要完整有邏輯，他說，未來還是希望演一些充滿煙火氣息的平凡小人物，能深入呈現普通人的生活瑣事、酸甜苦辣，「或者是複雜立體的反派角色，有著多面性格和複雜內心世界，能讓我在表演上有更大的發揮空間，展現人性的多維度」。