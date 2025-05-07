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丁禹兮零片酬救場 「淮水竹亭」獲讚帥過男主

娛樂新聞組／綜合報導
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丁禹兮傳零片酬友情參演「淮水竹亭」，不少網友大讚他「帥過男主」。(取材自微博)
丁禹兮傳零片酬友情參演「淮水竹亭」，不少網友大讚他「帥過男主」。(取材自微博)

大陸女星劉詩詩搭檔張雲龍主演的古裝電視劇「淮水竹亭」正在熱播，近日，關於該劇的片酬遭曝光，劉詩詩以1500萬（人民幣，下同）登上全劇組之冠，張雲龍只有她的一半，約750萬元；最讓人訝異的是，客串演出的丁禹兮竟然是零片酬友情參演，但他的帥氣露臉，意外引發「配角掀桌」效應，不少網友大讚「帥過男主」。

「淮水竹亭」改編自熱門動漫，講述神火山莊大小姐東方淮竹（劉詩詩飾）與王權世家少主王權弘業（張雲龍飾）攜手對抗南垂妖皇，重振一氣盟的傳奇故事。

丁禹兮在劇中飾演張家家主張正（代號「黑劍」），戲分極少，只有短短幾分鐘，但卻因打戲動作和情緒層次，被觀眾評為「教科書級表演」，引發關注，熱度甚至直接壓過男主張雲龍。

據悉，丁禹兮這次出演純屬臨時救場，劇組原定演員因不明原因無法參演，而丁禹兮與製作人王一遊此前合作過「永夜星河」等劇，於是跳出來情義相挺，最讓人訝異的是，他傳出是零片酬演出。

而丁禹兮近日才被爆高EQ、主動出手調解粉絲間的衝突，再加上他先前在片場英勇搶救落水工作人員、出手保護同戲女童星，可說好人事蹟再加一樁。

其實，「淮水竹亭」中的配角還有因「難哄」暴紅的章若楠，以及與李昀銳演出「九重紫」知名度大漲的孟子義，據傳兩位當紅花旦的片酬都是450萬，可說是相當不錯。

劉詩詩傳片酬1500萬人民幣，是全劇組之冠。(取材自微博)
劉詩詩傳片酬1500萬人民幣，是全劇組之冠。(取材自微博)

丁禹兮 劉詩詩 章若楠

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