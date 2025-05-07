「短劇男神」柯淳不小心曝片酬後…自嘲沒戲可拍

柯淳自爆片酬後，導致工作量大減。(取材自微博)

素有「短劇男神」封號的大陸男星柯淳，憑藉短劇「好一個乖乖女」中霸總一角，收穫逾20億網路播放量，更讓他一周漲粉超過150萬。近日，他在真人綜藝「無限超越班3」直播中公開談及片酬問題，引起網友議論。

娛樂圈中，演員片酬一向是眾人關注焦點。當柯淳被問到拍短劇的片酬時，坦誠表示，「我們是按天算的，我雖然現在是2萬元(人民幣，下同)，但是還沒有接過2萬的」。這番話不僅揭示他目前的片酬水平，也讓人對短劇行業有了新的認識。

他還爆料，因為報了2萬元一天的片酬，導致沒有劇組找他拍戲，因此調侃自己「禍從口出」，一番談話讓不少觀眾笑翻。

柯淳並提到，其實短劇工作強度遠超過傳統影視行業，他曾一天拍攝62場戲，其中20場為哭戲，高強度的「三天拍完一部劇」模式雖帶來流量與商業價值，卻也影響了他的健康。

此外，對於網傳退出「無限超越班3」消息，柯淳以誇張的「大猩猩式」動作自嘲，並反問網友，「我演的有那麼差嗎？」最後他表示節目錄製仍在進行中。對於他近期未在節目中露面，有粉絲補充解釋是因檔期調整，而非退賽。