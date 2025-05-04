我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

違抗法院命令 司法部拒公開亞當斯貪腐案證據文件

在紐約尋找自然與歸屬 台3藝術家分享駐村經歷

沒息影？王凱「2年沒接新戲」 吐真言：還在追求好作品和好劇本

娛樂新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
王凱將近2年時間沒有進新劇組。(取材自微博)
王凱將近2年時間沒有進新劇組。(取材自微博)

憑藉「瑯琊榜」中「靖王」一角暴紅的大陸男星王凱，自從2023年7月「大江大河3」、「艱難的製造」相繼殺青後，再也沒有進新劇組，有網友好奇，「王凱怎麼消失了？」、「息影了嗎？」近日，王凱受訪時表示，他還在追求好作品和好劇本，此話一出，讓不少粉絲鬆了口氣。

據悉，王凱最新的一條個人微博，還停留於2025年1月15日，底下的留言幾乎全是粉絲「催進組」的關心與問候。

近日，王凱接受採訪，首度回應了劇迷關注的問題，也給大家吃了一顆定心丸。他說，他還在追求好作品和好劇本，「只要劇本和角色符合我的喜好，並且有意思，我都會願意去嘗試挑戰」。

他說，以前選戲可能更看重角色的挑戰性，但當下自己會更在意故事能否打動人，「對優秀作品的追求沒變。我一直覺得，好作品才是演員的立身之本。現在接戲會更謹慎，希望每個角色都能留下點東西」。

採訪中他提到，一個好劇本故事基礎要扎實，不能太漂浮，情節要完整有邏輯，他說，未來還是希望演一些充滿煙火氣息的平凡小人物，能深入呈現普通人的生活瑣事、酸甜苦辣，「或者是複雜立體的反派角色，有著多面性格和複雜內心世界，能讓我在表演上有更大的發揮空間，展現人性的多維度」。

微博

上一則

「金馬影后」鍾雪瑩苦學手語藏洋蔥 親提行李拒大排場

延伸閱讀

盼與英王室和解 哈利痛心吐真言：不知父親能活多久？

盼與英王室和解 哈利痛心吐真言：不知父親能活多久？
「小蜘蛛」霍蘭德訂婚穩交5年女友？ 自爆想息影當奶爸

「小蜘蛛」霍蘭德訂婚穩交5年女友？ 自爆想息影當奶爸
小蜘蛛拋震撼彈 穩交千黛亞5年準備息影「我想當爸」

小蜘蛛拋震撼彈 穩交千黛亞5年準備息影「我想當爸」
華表獎／惠英紅港星首封后 張譯再稱帝想暫時息影

華表獎／惠英紅港星首封后 張譯再稱帝想暫時息影

熱門新聞

劉亦菲一身仙氣，現身領獎。(取材自微博)

電視劇導演之夜…李現、劉亦菲奪年度男女主角 5導演也獲獎

2025-04-28 08:00
王子奇被發現手拿小電扇穿幫鏡頭。(取材自微博)

古裝劇驚見電風扇… 王子奇「榜上佳婿」穿幫 網酸：這什麼草台班子

2025-04-30 21:34
劉詩詩被批被批眼神空洞、表演僵硬。（取材自微博）

魔改劇情、沒CP感…劉詩詩新劇又翻車？ 「難看」衝上熱搜

2025-05-01 21:30
林青霞和秦漢過去的舊照在網路瘋傳。(摘自微博)

林青霞「只穿內衣」大膽掀衣照瘋傳 網讚：太敢穿

2025-05-01 19:57
劉詩詩很期待新戲上線。圖／摘自劉詩詩工作室微博

劉詩詩「淮水竹亭」終於開播 古裝女神發威

2025-04-26 16:04
謝振軒（左）和謝振南除了顏值高，更傳是學霸。(取材自微博)

最強星二代？ 張柏芝教出學霸兒子…傳長子Lucas考上劍橋物理系

2025-05-02 07:00

超人氣

更多 >
好市多鋼架車棚不到400元 為愛車遮風避雨

好市多鋼架車棚不到400元 為愛車遮風避雨
楊洋又戀愛了？爆戀上小8歲師妹 「長相酷似前女友王楚然」

楊洋又戀愛了？爆戀上小8歲師妹 「長相酷似前女友王楚然」
川普才笑喊「想成為教宗」 今曬穿教宗服、食指向天照

川普才笑喊「想成為教宗」 今曬穿教宗服、食指向天照
黃石大車禍：警方確認乘客12名中國籍 1義大利公民

黃石大車禍：警方確認乘客12名中國籍 1義大利公民
「甄嬛傳」孫儷為11歲愛女下廚 與鄧超手作蛋糕超甜蜜

「甄嬛傳」孫儷為11歲愛女下廚 與鄧超手作蛋糕超甜蜜