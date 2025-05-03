趙露思音樂節唱2首被迫下台 其實是有苦衷的

元氣森林音樂節因有人大遲到，壓軸的趙露思僅僅演出7分鐘。(取材自微博)

女星趙露思 近日在元氣森林音樂節演出，原本要表演30分鐘，並獻出她自己寫詞新歌《Look Yourself》的初舞台，不料因為之前表演者台灣樂團「落日飛車」遲到40多分鐘，但主辦單位沒有減少「落日飛車」的表演時間，但後續包括崔健、趙露思等藝人在內，表演時間因此縮短，做為壓軸的趙露思僅僅演出7分鐘，只唱了2首歌就下台，為她遠道而來支持的粉絲感到錯愕傷心落淚。

崔健也受波及。(取材自微博)

據報導，元氣森林音樂節表演者落日飛車，因突發交通事故大遲到，但主辦單位並沒有讓後面的表演者先上，也沒有減少落日飛車的表演時間，由於音樂節必須在固定時間點結束，導致後面的表演時間不夠了。

被譽為「大陸搖滾先驅者」的崔健，演出時間則從原本的45分鐘被縮減剩35分鐘，未能唱完預先準備的所有歌曲，他離開舞台前，還向觀眾鞠躬致歉。

趙露思演出也被大砍，在趙露思之前表演的老狼，演出時段也被刪減，讓他直接在台上抱怨「我最討厭遲到的人了」。而趙露思演出7分鐘下台後，看到粉絲那麼失望，她努力安慰大家，並請粉絲憑門票跟她的工作室換小禮物，幫主辦單位收爛攤子。

主辦方1日晚間發聲明解釋，因前往音樂節途中發生交通事故，才會導致演出時間延誤，「給您帶來的不便，我們深表歉意。」但不少人留言要求主辦方提供補償措施。