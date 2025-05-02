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楊斯演活「傲嬌母」 刀子嘴暗護愛女 網：像極中國式家長

娛樂新聞組／綜合報導
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楊斯飾演的殷大夫人「外剛內柔」。(取材自微博)
楊斯飾演的殷大夫人「外剛內柔」。(取材自微博)

古裝愛情懸疑劇「榜上佳婿」正在播出，劇中由楊斯飾演的殷大夫人與孔雪兒飾演的殷淑君母女情引發觀眾共鳴。楊斯以「傲嬌護犢」的刻版形象登場，既展現出對女兒的深切保護欲，又因代際觀念衝突陷入溝通困境，讓觀眾看到了一個傳統母親面對新一代成長時的無奈與堅持，展現親情羈絆。

揚子晚報報導，劇中，殷大夫人是權傾京城的世家貴婦，面對女兒殷淑君的「叛逆」行為——如私自查案、捲入權謀鬥爭——她雖表面嚴厲斥責，實則暗中布局保護。劇中一幕，殷淑君因追查科舉舞弊案險遭毒手，殷大夫人一面冷言「再敢擅闖禁地便斷你月例」，一面卻連夜調遣心腹暗中護衛。

這種「外冷內熱」的反差，被楊斯詮釋得層次分明：既有世家主母的威嚴，又飽含母親對子女「恨鐵不成鋼」的焦慮。有觀眾評價：「殷大夫人像極了現實中那些嘴上說『我不管你』，卻默默替孩子收拾爛攤子的中國式家長。」楊斯表示，殷大夫人對殷淑君的不理解，本質是傳統家族觀念與個體意識覺醒的碰撞。

楊斯擅長塑造複雜女性形象。她在2022年芒果tv播出的古裝劇「覆流年」中，開始出演反面人物，一個為了女兒好不不惜壞事做盡身敗名裂的媽媽「柳鳴玉」，楊斯說這個角色讓她更堅信母愛能撐起角色的靈魂。在前不久殺青的文化大劇「家業」中楊斯飾演「為家族復仇的狠厲兒媳」，2022年抗疫電影「你是我的春天」中，楊斯飾演ICU護士長楊珊，一個為了救死扶傷將還在上小學的女兒鎖在家裡，自己住進醫院的門口車裡的「媽媽」，這是他最為心發疼的角色。

楊斯在「榜上佳婿」中再次扮演母親。她透過微表情與肢體語言，將殷大夫人「外剛內柔」的複雜性展現得淋漓盡致，她希望每個角色都不再是臉譜化，而是有血有肉、在愛與責任間掙扎的真實女性。這種對角色的深度挖掘，也延續了她從「任長霞」到「覆流年」一貫的「人性剖析」風格。

楊斯待播作品除「家業」外，還有古裝奇幻愛情劇「引燈訣」和孫皓導演的「造城者」，不同類型的角色楊斯都在嘗試，在柔弱與狠厲之間自由切換。

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