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「愛的季風掠過」灑狗血 荒謬劇情竟暴紅

娛樂新聞組╱綜合報導
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都市情感劇「愛的季風掠過」早在2017年就拍攝完成。(取材自微博)
都市情感劇「愛的季風掠過」早在2017年就拍攝完成。(取材自微博)

狗血劇情也能成為長劇主流？由郭曉婷、周覓、陳米麒主演的都市情感劇「愛的季風掠過」開播後引起話題，數集一次上線後立即引發話題。據悉，這部2017年就已殺青、原本被認為無緣播出的長劇，因狗血劇題材再度走紅，盡管情節荒誕誇張，卻也吸引不少觀眾好奇點開。

該劇可謂命運多舛，早在2017年拍攝完成，卻因當時長劇市場偏好健康敘事風格而被雪藏。直到近年微短劇市場大行其道、狗血題材捲土重來，加上女主角郭曉婷在其他作品中人氣上升，「愛的季風掠過」才得以正式上線。

故事從一場飆車意外展開，男主角出身豪門，卻在海邊道路上車禍昏迷，變成植物人；與他剛領證結婚的女主角則是背著雙方父母偷偷結婚，面對男方家族龐大的背景，她選擇隱身不敢現身探視。女主角的姊姊見機不可失，假扮醫院護士長接近豪門男主，在豪門母親面前塑造好感，意圖藉此踏入權貴生活。

隨後劇情進一步升級，女主角發現自己懷孕，孩子正是與男主初次親密時所懷下。面對孩子父親成植物人的局面，她一度決定墮胎，卻遭姊姊阻止。姊姊打算以妹妹的孩子移花接木，偽裝成自己的孩子，從而進一步博取豪門信任。

劇中郭曉婷飾演懵懂無知、性格軟弱的妹妹，表現被批「像個大傻妞」；而飾演姊姊的陳米麒則大放異彩，以蛇蠍心腸的形象成功撐起全劇。劇中幾乎每一集都有突破常理的狗血設計：頂替身分、冒名懷孕、豪門鬥爭、姊妹撕破臉等橋段，讓觀眾直呼「荒謬但上頭」。

雖然劇情邏輯漏洞百出、演出風格誇張離譜，「愛的季風掠過」仍成功打中部分觀眾對「下飯劇」的期待。劇評指出，「這類劇不是給認真看劇的人拍的，是給需要放鬆大腦的觀眾準備的。」

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