被傳憂鬱症 沈殿霞愛女突清空社群 經紀人回應了

鄭欣宜是沈殿霞與鄭少秋的女兒。(取材自微博)

沈殿霞與鄭少秋的女兒鄭欣宜（Joyce），從小跟隨父母踏進演藝圈，在歌壇有亮眼的表現。不過她2023年傳出罹患憂鬱症 後，就鮮少出現在螢光幕前。而近日有粉絲發現她無預警刪除社群動態，再度掀起熱議。

鄭欣宜是鄭少秋與已故香港 大姐大「肥肥」沈殿霞愛女，以歌手身分在香港演藝圈耕耘多年。鄭欣宜從2011年開始經營IG帳號，經常會在上面分享個人的生活點滴，不過在她2023年傳出罹患憂鬱症後就鮮少未再更新動態。但鄭欣宜近日將IG貼文全數清空，有粉絲猜測可能是她今年與經紀公司寰亞的合約到期，打算重新再出發。

鄭欣宜的經紀人出面回應大陸媒體指出，「鄭欣宜的確病了，療傷之中，其他細節就不透露，總之大家平安，身體健康，多謝大家關心」。但並未詳細說明病因，也令不少粉絲仍十分擔憂。

之前曾有傳鄭欣宜「神隱」原因是回加拿大 溫哥華生產，更有人爆她已經升格做媽媽了，與外籍男友一家三口在當地生活。據了解，鄭欣宜2023年4月驚傳罹憂鬱症後就停工，期間她曾在好友、香港歌手許廷鏗新歌「一場同學」MV公開露面，身形圓潤不少，鄭欣宜配合劇情興奮大叫又開懷大笑。