我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美超微財報失色、股價崩 Nvidia可能是原因

趙薇離婚隨時復出 富商前夫淪「國際通緝犯」

被傳憂鬱症 沈殿霞愛女突清空社群 經紀人回應了

娛樂新聞組／綜合報導
鄭欣宜是沈殿霞與鄭少秋的女兒。(取材自微博)
鄭欣宜是沈殿霞與鄭少秋的女兒。(取材自微博)

沈殿霞與鄭少秋的女兒鄭欣宜（Joyce），從小跟隨父母踏進演藝圈，在歌壇有亮眼的表現。不過她2023年傳出罹患憂鬱症後，就鮮少出現在螢光幕前。而近日有粉絲發現她無預警刪除社群動態，再度掀起熱議。

鄭欣宜是鄭少秋與已故香港大姐大「肥肥」沈殿霞愛女，以歌手身分在香港演藝圈耕耘多年。鄭欣宜從2011年開始經營IG帳號，經常會在上面分享個人的生活點滴，不過在她2023年傳出罹患憂鬱症後就鮮少未再更新動態。但鄭欣宜近日將IG貼文全數清空，有粉絲猜測可能是她今年與經紀公司寰亞的合約到期，打算重新再出發。

鄭欣宜的經紀人出面回應大陸媒體指出，「鄭欣宜的確病了，療傷之中，其他細節就不透露，總之大家平安，身體健康，多謝大家關心」。但並未詳細說明病因，也令不少粉絲仍十分擔憂。

之前曾有傳鄭欣宜「神隱」原因是回加拿大溫哥華生產，更有人爆她已經升格做媽媽了，與外籍男友一家三口在當地生活。據了解，鄭欣宜2023年4月驚傳罹憂鬱症後就停工，期間她曾在好友、香港歌手許廷鏗新歌「一場同學」MV公開露面，身形圓潤不少，鄭欣宜配合劇情興奮大叫又開懷大笑。

鄭欣宜近期將社群平台貼文全刪除。(取材自Instagram)
鄭欣宜近期將社群平台貼文全刪除。(取材自Instagram)

香港 憂鬱症 加拿大

上一則

楊丞琳遭Makiyo爆「紅了不認人」 陳妍希發文力挺好友

下一則

入行45年首開個唱 張秀卿放閃：老公愛我素顏

延伸閱讀

「無憂渡」女星夏依丹 驚傳已過世近兩年

「無憂渡」女星夏依丹 驚傳已過世近兩年
「無憂渡」熱度正高… 驚傳劇中24歲女演員已過世快兩年

「無憂渡」熱度正高… 驚傳劇中24歲女演員已過世快兩年
雨人畫家李柏毅 早療翻轉人生

雨人畫家李柏毅 早療翻轉人生
「憂鬱自傷」躍台灣兒少身心科就診之冠 醫：不想上學是警訊

「憂鬱自傷」躍台灣兒少身心科就診之冠 醫：不想上學是警訊

熱門新聞

劉亦菲一身仙氣，現身領獎。(取材自微博)

電視劇導演之夜…李現、劉亦菲奪年度男女主角 5導演也獲獎

2025-04-28 08:00
50歲的林志玲（中）與42歲的孫儷（左）、32歲的楊紫（右）同框，互動熱絡。(取材自微博)

50歲志玲姐姐逆齡 靠一招打敗同框的「妹妹」孫儷、楊紫

2025-04-25 19:35
劉詩詩很期待新戲上線。圖／摘自劉詩詩工作室微博

劉詩詩「淮水竹亭」終於開播 古裝女神發威

2025-04-26 16:04
童星出身的女星蘇菲奈威德逝世，得年24歲。圖／摘自IMDB

震撼彈…甜美童星驟逝「1屍2命」 警方證實：她是孕婦

2025-04-24 09:52
謝霆鋒和兒子感情緊密，兩個兒子的高顏值也曝光。（取材自微博）

謝霆鋒雙帥兒子首曝光 大眼挺鼻全場暴動 網讚神基因

2025-04-26 21:10
「宮﨑駿的奇幻世界」是首部聚焦於日本動畫大師宮﨑駿生平、作品與自然環境深厚連結的紀錄片。圖／甲上娛樂提供

宮崎駿人生挫敗細節曝光 「風之谷」竟是謊言下的作品

2025-04-24 10:40

超人氣

更多 >
商務部長：美國與第一個國家達成貿易協議

商務部長：美國與第一個國家達成貿易協議
個性決定命苦「這些生肖」愛內耗、沒苦硬吃…拜託放過自己吧

個性決定命苦「這些生肖」愛內耗、沒苦硬吃…拜託放過自己吧
南加美籍女子自願被逐出境 原因令人落淚

南加美籍女子自願被逐出境 原因令人落淚
顧客吃拉麵未留小費 韓裔老闆追出門大罵被錄像引惡評

顧客吃拉麵未留小費 韓裔老闆追出門大罵被錄像引惡評
亞馬遜擬標示關稅成本 白宮：有敵意的政治行為

亞馬遜擬標示關稅成本 白宮：有敵意的政治行為