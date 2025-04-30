曾黎否認轉賣禮物 曬粉絲道歉信掀眾怒
48歲大陸女星曾黎曾在「星漢燦爛」、「偷偷藏不住」中飾演趙露思媽媽，兩人的超高顏值也被譽為「最美母女檔」。不料，日前網路瘋傳曾黎疑似把粉絲送的禮物拿到二手平台轉售，消息曝光後引起軒然大波。曾黎工作室近日在微博曬出爆料網友的手寫道歉信，並強調曾黎沒有私下販售粉絲禮物，沒想到道歉信一出，卻引來更多網友對曾黎的罵聲，砲轟曾黎不去找私下賣禮物的人員出來道歉，反而要送禮物的粉絲公開道歉，根本是本末倒置。
曾黎3月曾被質疑轉賣粉絲禮物，工作室火速發聲回應，經查證後是有一名工作人員私下擅自轉賣，目前已經開除該員工且報警，強調掛售禮物一事與曾黎本人無關。
然而一封向曾黎道歉的手寫信引起熱議，信的內容內容提到，因為自己在未經查證下，就公開指控曾黎和工作室縱容工作人員轉售禮物，對曾黎的名譽造成損害，「我對上述言論給曾黎女士帶來的傷害深表歉意。」
曾黎的工作室轉發表示：「感謝還原事件真相！再次向曾黎女士及粉絲朋友們致以最誠摯的歉意！」工作室原本希望結束整起事件，但不少網友罵聲連連，傻眼直說「史詩級災難公關」、「粉絲送禮物還要公開道歉，那賣禮物的人呢」、「做錯事的人仍隱身在後」，不過也有網友認為，既然警方都為曾黎行為背書，那販賣粉絲物品的人就不是曾黎，不應該無限上綱。
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