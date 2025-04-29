我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「吉卜力風」AI圖像為何會紅？揭開人類8大潛藏渴望

買菜、點外賣分期付 美國人憂衰退「先買後付」留現金

二手市集賣假貨？劉美含認疏失道歉

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
劉美含的「閒置流通計畫2.2市集」被踢爆賣假貨。(取材自微博)
劉美含的「閒置流通計畫2.2市集」被踢爆賣假貨。(取材自微博)

憑藉兒童奇幻劇「巴啦啦小魔仙之漂亮寶貝」中小黑魔仙「嚴莉莉」一角打開知名度的大陸女星劉美含，近日在社群平台發動「閒置流通計畫2.2市集」，卻被消費者吐槽買到疑似仿冒的MIUMIU針織衫和LV背包，引起網友關注。

據悉，這是劉美含舉行的第二場二手市集活動，入場的門票價格為每人30元，吸引多位藝人、博主和造型師參與，商品包括二手奢侈品、設計師款服飾等，此前還有宣傳稱，會將集市的部分收益捐贈到「一億棵梭梭」公益項目。

不過這個活動在社群平台惹來不少吐槽，據揚子晚報報導，一名消費者發文評價市集的性價比不高，衣服髒舊不說，售價還非常貴，普通的短袖標價要500到800元人民幣， 「感覺自己是去撿破爛的，衣服都磨邊了還拿出來賣，也是第一次見。」

報導提到，還有人質疑自己買到的是假貨，其中一名消費者曬出購入的LV包包，被其他網友質疑「看起來不像真的」、「正品好像沒有這個款式」。還有人買了一件80元的MIUMIU衣服，後經確認證實不是正品。

對此，劉美含親上火線錄影片道歉，表示因前期工作疏漏，市集上出現幾個有紕漏的產品，目前已經跟購買者逐個積極解決。

上一則

斥重金買下青島整條街房子？任賢齊回應了

下一則

曝媽媽罹失智症後首露面 羅志祥：她變得很可愛

延伸閱讀

就職百日支持度創80年新低 川普怒嗆「假新聞假民調」

就職百日支持度創80年新低 川普怒嗆「假新聞假民調」
二手市集賣假貨？ 劉美含親自道歉 認前期工作疏漏…

二手市集賣假貨？ 劉美含親自道歉 認前期工作疏漏…
加拿大舉行大選 川普再喊話加入美國成為第51州

加拿大舉行大選 川普再喊話加入美國成為第51州
問A案答B案 寧夏銀川市長信箱「已讀亂回」 挨批草台班子

問A案答B案 寧夏銀川市長信箱「已讀亂回」 挨批草台班子

熱門新聞

50歲的林志玲（中）與42歲的孫儷（左）、32歲的楊紫（右）同框，互動熱絡。(取材自微博)

50歲志玲姐姐逆齡 靠一招打敗同框的「妹妹」孫儷、楊紫

2025-04-25 19:35
劉詩詩很期待新戲上線。圖／摘自劉詩詩工作室微博

劉詩詩「淮水竹亭」終於開播 古裝女神發威

2025-04-26 16:04
劉亦菲一身仙氣，現身領獎。(取材自微博)

電視劇導演之夜…李現、劉亦菲奪年度男女主角 5導演也獲獎

2025-04-28 08:00
梁釗峰和化妝師女友交往4年半。圖／摘自IG

曾瘋傳是張柏芝第3胎生父…男星被PO半裸親密照 只好認了地下情

2025-04-21 11:43
董子健飾演的落魄富二代，不受觀眾青睞。(取材自微博)

拖垮孫儷新劇？ 董子健扮落魄富二代 被吐槽「本色出演」

2025-04-21 22:32
童星出身的女星蘇菲奈威德逝世，得年24歲。圖／摘自IMDB

震撼彈…甜美童星驟逝「1屍2命」 警方證實：她是孕婦

2025-04-24 09:52

超人氣

更多 >
電視劇導演之夜…李現、劉亦菲奪年度男女主角 5導演也獲獎

電視劇導演之夜…李現、劉亦菲奪年度男女主角 5導演也獲獎
高關稅中國撐不下去？美財長：說不定中方會先打給我

高關稅中國撐不下去？美財長：說不定中方會先打給我
這款Skechers懶人鞋 亞馬遜：一個月來最低價

這款Skechers懶人鞋 亞馬遜：一個月來最低價
洛城小學對面深夜入室搶 屋主被囚禁、毆打並殘忍殺害

洛城小學對面深夜入室搶 屋主被囚禁、毆打並殘忍殺害
善用航空公司隱藏版服務 他買經濟艙搭起來像頭等艙

善用航空公司隱藏版服務 他買經濟艙搭起來像頭等艙