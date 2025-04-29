二手市集賣假貨？劉美含認疏失道歉

劉美含的「閒置流通計畫2.2市集」被踢爆賣假貨。(取材自微博)

憑藉兒童奇幻劇「巴啦啦小魔仙之漂亮寶貝」中小黑魔仙「嚴莉莉」一角打開知名度的大陸女星劉美含，近日在社群平台發動「閒置流通計畫2.2市集」，卻被消費者吐槽買到疑似仿冒的MIUMIU針織衫和LV背包，引起網友關注。

據悉，這是劉美含舉行的第二場二手市集活動，入場的門票價格為每人30元，吸引多位藝人、博主和造型師參與，商品包括二手奢侈品、設計師款服飾等，此前還有宣傳稱，會將集市的部分收益捐贈到「一億棵梭梭」公益項目。

不過這個活動在社群平台惹來不少吐槽，據揚子晚報報導，一名消費者發文評價市集的性價比不高，衣服髒舊不說，售價還非常貴，普通的短袖標價要500到800元人民幣， 「感覺自己是去撿破爛的，衣服都磨邊了還拿出來賣，也是第一次見。」

報導提到，還有人質疑自己買到的是假貨，其中一名消費者曬出購入的LV包包，被其他網友質疑「看起來不像真的」、「正品好像沒有這個款式」。還有人買了一件80元的MIUMIU衣服，後經確認證實不是正品。

對此，劉美含親上火線錄影片道歉，表示因前期工作疏漏，市集上出現幾個有紕漏的產品，目前已經跟購買者逐個積極解決。