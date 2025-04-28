梁朝偉、劉嘉玲任香港金像獎頒獎嘉賓 十指緊扣放閃

梁朝偉(右)和老婆劉嘉玲十指緊扣放閃。（視頻截圖）

第43屆香港 電影金像獎揭曉，梁朝偉 和劉嘉玲 也驚喜現身，兩人甜蜜地牽著手，梁朝偉剛好站在燈光處，被形容是自體發光。兩人當晚擔任頒獎嘉賓，老夫老妻很有默契，一唱一答，最後還十指緊扣放閃。

香港01報導，2025年香港影壇年度盛事「第43屆香港電影金像獎」27日於文化中心舉行，今年繼續由劉嘉玲頒發「最佳男主角」，她一出場就自嘲今年又是她來頒獎。劉嘉玲笑指今年本是陪老公梁朝偉來頒獎的，但臨時接到電話，希望能夠幫忙頒獎。

劉嘉玲分別點評數位最佳男主角，她指演技方面不用來評，她是來評論「樣貌」。首先她點評的是許冠文，她表示從小就看他的演出，當時他已經打扮得十分成熟，所以多年來見他都沒變過樣。

第二個就到劉青雲，劉嘉玲指他與許冠文有「異曲同工之妙」，多年都不見他變老。

下一個點評的是郭富城，她表示與郭富城很有緣，上次她頒獎亦是郭富城領獎。她問郭富城知不知道自己有缺點，郭富城就表示不知道，她繼續說：「你身上有個缺點，就是太帥了！太帥有時好阻礙你演技。」

之後有把聲音向劉嘉玲說：「梁朝偉也很帥啊！」劉嘉玲馬上表示：「梁朝偉真是好帥！」但隨即又嫌棄老公頭髮白了都不去染。