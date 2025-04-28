我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美足名人堂球星夏普被控暴力性侵 遭求償5000萬

「老窮人教新窮人」網路瘋省錢教學：餐費省5元就是勝利

梁朝偉、劉嘉玲任香港金像獎頒獎嘉賓 十指緊扣放閃

記者陳穎／綜合報導
梁朝偉(右)和老婆劉嘉玲十指緊扣放閃。（視頻截圖）
梁朝偉(右)和老婆劉嘉玲十指緊扣放閃。（視頻截圖）

第43屆香港電影金像獎揭曉，梁朝偉劉嘉玲也驚喜現身，兩人甜蜜地牽著手，梁朝偉剛好站在燈光處，被形容是自體發光。兩人當晚擔任頒獎嘉賓，老夫老妻很有默契，一唱一答，最後還十指緊扣放閃。

香港01報導，2025年香港影壇年度盛事「第43屆香港電影金像獎」27日於文化中心舉行，今年繼續由劉嘉玲頒發「最佳男主角」，她一出場就自嘲今年又是她來頒獎。劉嘉玲笑指今年本是陪老公梁朝偉來頒獎的，但臨時接到電話，希望能夠幫忙頒獎。

劉嘉玲分別點評數位最佳男主角，她指演技方面不用來評，她是來評論「樣貌」。首先她點評的是許冠文，她表示從小就看他的演出，當時他已經打扮得十分成熟，所以多年來見他都沒變過樣。

第二個就到劉青雲，劉嘉玲指他與許冠文有「異曲同工之妙」，多年都不見他變老。

下一個點評的是郭富城，她表示與郭富城很有緣，上次她頒獎亦是郭富城領獎。她問郭富城知不知道自己有缺點，郭富城就表示不知道，她繼續說：「你身上有個缺點，就是太帥了！太帥有時好阻礙你演技。」

之後有把聲音向劉嘉玲說：「梁朝偉也很帥啊！」劉嘉玲馬上表示：「梁朝偉真是好帥！」但隨即又嫌棄老公頭髮白了都不去染。

劉嘉玲 梁朝偉 香港

上一則

60歲拿到博士 資深歌手林隆璇大談接軌AI計畫

下一則

粉絲應援喊話「唱到100歲」 劉若英：交給五月天

延伸閱讀

香港金像獎／郭富城帥登紅毯搶影帝 同場撞吳彥祖拚帥

香港金像獎／郭富城帥登紅毯搶影帝 同場撞吳彥祖拚帥
香港金像獎／梁朝偉、劉嘉玲驚喜登場 十指緊扣放閃

香港金像獎／梁朝偉、劉嘉玲驚喜登場 十指緊扣放閃
「一路繁花2」官宣新陣容 兩代「武則天」將同框

「一路繁花2」官宣新陣容 兩代「武則天」將同框
梁朝偉夫婦同框發哥 掀40年前「新紮師兄」回憶殺

梁朝偉夫婦同框發哥 掀40年前「新紮師兄」回憶殺

熱門新聞

50歲的林志玲（中）與42歲的孫儷（左）、32歲的楊紫（右）同框，互動熱絡。(取材自微博)

50歲志玲姐姐逆齡 靠一招打敗同框的「妹妹」孫儷、楊紫

2025-04-25 19:35
劉詩詩很期待新戲上線。圖／摘自劉詩詩工作室微博

劉詩詩「淮水竹亭」終於開播 古裝女神發威

2025-04-26 16:04
梁釗峰和化妝師女友交往4年半。圖／摘自IG

曾瘋傳是張柏芝第3胎生父…男星被PO半裸親密照 只好認了地下情

2025-04-21 11:43
童星出身的女星蘇菲奈威德逝世，得年24歲。圖／摘自IMDB

震撼彈…甜美童星驟逝「1屍2命」 警方證實：她是孕婦

2025-04-24 09:52
董子健飾演的落魄富二代，不受觀眾青睞。(取材自微博)

拖垮孫儷新劇？ 董子健扮落魄富二代 被吐槽「本色出演」

2025-04-21 22:32
「宮﨑駿的奇幻世界」是首部聚焦於日本動畫大師宮﨑駿生平、作品與自然環境深厚連結的紀錄片。圖／甲上娛樂提供

宮崎駿人生挫敗細節曝光 「風之谷」竟是謊言下的作品

2025-04-24 10:40

超人氣

更多 >
美駐華使館：赴美生子全面拒簽 濫用制度恐被吊銷簽證

美駐華使館：赴美生子全面拒簽 濫用制度恐被吊銷簽證
最熟悉的味道竟能抗衰老、救記憶 醫：每天都應吸一口

最熟悉的味道竟能抗衰老、救記憶 醫：每天都應吸一口
身體有恙？拜登在方濟各葬禮上 需妻子與神父攙扶行走

身體有恙？拜登在方濟各葬禮上 需妻子與神父攙扶行走
再談關稅 川普重申：許多美國人甚至有望免繳所得稅

再談關稅 川普重申：許多美國人甚至有望免繳所得稅
南加這一華人城市又現隱藏攝像頭 肉眼難發現

南加這一華人城市又現隱藏攝像頭 肉眼難發現