我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Politico：川普幕僚不了解中國「關稅誤判」恐需找祕密中間人

川普取消小額包裹免稅 香港郵政27日起停收寄美空郵包裹

「情歌王子」沙寶亮首當電影男主角 首映票房這麼慘

娛樂新聞組／綜合報導
沙寶亮新片票房十分慘淡。(取材自微博)
沙寶亮新片票房十分慘淡。(取材自微博)

53歲的大陸歌手沙寶亮，一直有「情歌王子」的封號，他曾為陸劇「金粉世家」演唱「暗香」成為經典金曲，也曾跨界拍戲演出「星漢燦爛」、「相思令」。不只如此，他並首度在電影「鑽石照耀鐘鼓樓」擔任男主角。據悉，這戲的導演兼編劇祁又一因資金中斷，還賣掉加拿房子拍攝，經過三年終於等到上映日子，結果首日票房成績僅人民幣2898元（約397美元），票房十分慘淡。

綜合媒體報導，「鑽石照耀鐘鼓樓」導演兼編劇祁又一，曾入圍2024年第18屆FIRST青年電影展。該片講述搖滾老炮兒崔達成（沙寶亮飾演）與不靠譜的女兒趙小鹿（陳芋米飾演）的荒誕故事。趙小鹿在結婚前夕丟了訂婚鑽戒，決定逃婚並聯繫多年不見的父親崔達成。崔達成發現女兒的出現能幫助他突破創作瓶頸，於是想用父愛綁住女兒，引發一連串笑料。

報導指出，「鑽石照耀鐘鼓樓」噱頭就是出生於北京的沙寶亮。當年，沙寶亮因演唱一曲「暗香」紅極一時。近年開始跨界拍影視劇的他，出演的「鋌而走險」、「骨董局中局之鑑墨尋瓷」、「門鎖」、「你好，神槍手」、「哈爾濱一九四四」收視口碑表現平凡。這次他也投入3000萬元，不但是金主，更是自己擔綱男主角的首部電影。

據報導，觀眾認為「鑽石照耀鐘鼓樓」缺乏京味喜劇應有的貧嘴對話和響亮的網絡段子，顯得平庸無趣。電影截至首映當天晚上9點，該片票房僅2898元，加上事前沒有賣預售票，與預估的票房差距甚大。陸媒分析，該片被列為今年4月票房最慘陸片。

沙寶亮和演員妻子朱娜結婚逾20年，育有一女，2020年男方被拍到與合作過電視劇「骨董局中局2」的美女演員戴笑盈在浙江橫店吃飯，飯後同回酒店，還有疑似牽手畫面，在網上掀起熱議。

上一則

「鰲拜」徐錦江談生死哽咽：盼走時乾淨俐落

下一則

河正宇自導自演喜劇 海外宣傳「唯一首選台灣」原因超暖

延伸閱讀

反制美關稅拿好萊塢開刀 中共中宣部：非針對美國影人

反制美關稅拿好萊塢開刀 中共中宣部：非針對美國影人
「可可西里」大導翻車 自編自導「749局」拿3金掃帚獎

「可可西里」大導翻車 自編自導「749局」拿3金掃帚獎
網紅紀卜心首拍電影 自稱「右臉人 」怕左臉見光

網紅紀卜心首拍電影 自稱「右臉人 」怕左臉見光
中國「情歌王子」當金主還扛電影男主角 首日票房只有397美元

中國「情歌王子」當金主還扛電影男主角 首日票房只有397美元

熱門新聞

孫儷新劇「蠻好的人生」上檔，開播40分鐘內以2.7的收視率一舉登頂榜首。(取材自微博)

「烏雲之上」才仆街… 孫儷新戲一開播收視登頂 網：娘娘氣勢回來了

2025-04-18 07:00
50歲的林志玲（中）與42歲的孫儷（左）、32歲的楊紫（右）同框，互動熱絡。(取材自微博)

50歲志玲姐姐逆齡 靠一招打敗同框的「妹妹」孫儷、楊紫

2025-04-25 19:35
吳磊七年前的北電藝考成績，至今無人能破。(取材自微博)

吳磊高分進北京電影學院 7年紀錄無人能破

2025-04-18 02:30
梁釗峰和化妝師女友交往4年半。圖／摘自IG

曾瘋傳是張柏芝第3胎生父…男星被PO半裸親密照 只好認了地下情

2025-04-21 11:43
童星出身的女星蘇菲奈威德逝世，得年24歲。圖／摘自IMDB

震撼彈…甜美童星驟逝「1屍2命」 警方證實：她是孕婦

2025-04-24 09:52
董子健飾演的落魄富二代，不受觀眾青睞。(取材自微博)

拖垮孫儷新劇？ 董子健扮落魄富二代 被吐槽「本色出演」

2025-04-21 22:32

超人氣

更多 >
入境美未到校 中國學生「集體失蹤」 疑與中共有關

入境美未到校 中國學生「集體失蹤」 疑與中共有關
深情？ 深圳33歲男完成亡妻遺願後殉情 岳母：難以置信

深情？ 深圳33歲男完成亡妻遺願後殉情 岳母：難以置信
曾發不自殺聲明揭淫魔性侵案 她不堪壓力自盡

曾發不自殺聲明揭淫魔性侵案 她不堪壓力自盡
美國看似自由卻處處暗藏「隱形規矩」 華人曝移居心聲

美國看似自由卻處處暗藏「隱形規矩」 華人曝移居心聲
加州雕塑家批習近平遭恐嚇 美跨國合作逮2嫌

加州雕塑家批習近平遭恐嚇 美跨國合作逮2嫌