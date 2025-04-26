任達華21歲獨生女繼承30房產 老爸不希望她走演藝路

任達華（右）與愛女任晴佳合影。（取材自小红書）

港星任達華與名模琦琦的獨生女任晴佳（Ella），目前已21歲，現正在英國就讀倫敦政治經濟學院。港媒爆出她家產雄厚，未來將繼承任達華30多個海內外房產，但本人仍認真學業，甚至跳級修三年級課程。

據港媒報導，任達華在香港 有「娛樂圈樓王」之稱，過去曾透露女兒任晴佳在兩歲時，就擁有位於上海與維也納的房產，更表示未來自己名下的30多處海內外房產，將全數由任晴佳繼承。同時任達華也指出支持女兒發展興趣與人生道路，但卻不願讓女兒走上演藝路，擔心拍戲日夜顛倒太過操勞，言談之中透露出對任晴佳的寵愛。

任晴佳目前在英國唸書。（取材自小红書）

任晴佳從小就接受多元文化教育，在14歲赴英留學，現在就讀的倫敦政治經濟學院（LSE），是英國G5超級精英大學之一，與牛津、劍橋齊名，相當不簡單。而她日前更新Vlog，當中提到自己從早上9點就出門上課，直到傍晚6點才下課，非常自律。不僅如此，任晴佳甚至晚上11點還到圖書館唸書，直到凌晨1點多才離開。