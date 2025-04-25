「一路繁花2」官宣新陣容 兩代「武則天」將同框

劉曉慶繼續坐鎮「一路繁花2」。(取材自微博)

旅遊真人秀綜藝「一路繁花 」號稱聚集了「建國以來最有種的女人們」，今年年初第一季開播，劉曉慶、倪萍、蔡明、向太、李小冉等果然成功締造話題，一連登上好幾個熱搜。近日，「一路繁花2」官宣嘉賓名單，除劉曉慶繼續坐鎮，新網羅的「大女主」包括陳沖、那英、劉嘉玲 、劉雪華、海清，讓不少網友直呼「太有看頭」。

「一路繁花」是一檔跨齡旅行生活體驗真人秀，第二季延續了「女性群像」的內核，同時打破年齡界限，解鎖全新的人生體驗。不過，第一季中，李小冉在節目黑臉、不體貼前輩的行為，導致口碑崩塌，連她的評論區也淪陷。新的一季中，老面孔只剩下劉曉慶，不見「爭議人物」李小冉。

隨著新一季陣容揭曉，不少網大呼「想看」、「這一季陣容很精采」、「期待姊姊們的名場面」。有網友表示，這一季的節目真是下了猛料，居然連「三金影后」劉嘉玲都請來了，還有人發現，劉曉慶和劉嘉玲都曾演過「武則天」一角，如今兩代「武則天」即將同框，誰的氣場會更勝一籌呢？

不光如此，劉嘉玲和那英一直是為大眾津津樂道的「撞臉」明星，兩人一起上綜藝，勢必讓不少觀眾「傻傻分不清」。

還有網友看好，這兩年遭遇了口碑危機的那英可以成為劉曉慶的強勁「對手」，因為她性格直爽、有話直說，如今遇到劉曉慶，兩人之勢必產生碰撞。