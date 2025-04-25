宋祖兒演「陰陽眼少女」爆有後遺症 1情況會不自覺遮眼

任嘉倫(右)對宋祖兒的演技大力誇讚。(取材自微博)

古裝神話魔幻劇「無憂渡」自開播以來，熱度一路飆升，短短時間就衝破9500。近日，該劇主演直播分享拍攝本劇的花絮。劇中任嘉倫飾演神秘莫測的捉妖師久宣夜，宋祖兒則詮釋擁有陰陽眼的少女段半夏，「逼近的『豹』和後退的『兔』」生動描繪了宣夜和半夏之間有趣互動。

揚子晚報報導，「無憂渡」以繁華的唐代為背景，建構出一個人妖共存的奇幻瑰麗世界。任嘉倫所塑造的糙漢男主角受到觀眾喜愛，他在直播中表示，劇中的妝造都是根據劇情精心設計的，每個細節都緊密貼合人物角色。談到後續劇情，任嘉倫透露，宣夜的魂魄將會離體，屆時宣夜將不再是大家熟悉的那個他。

宋祖兒笑稱自己在劇中「考上了駕照」，原來是她有了專屬座駕。而劇中楚幽篁這個角色在後續劇情中是敵是友，更是成為觀眾們一大懸念。

直播現場，演員們一同觀看了網友們的二創視頻，其中一些搞怪視頻讓現場笑聲不斷。任嘉倫即興模仿影片中的片段，展現出與劇中嚴肅形象截然不同的一面，逗得眾人捧腹大笑，紛紛調侃：「這哪裡是任嘉倫，分明是任國超嘛。」 宋祖兒則分享了一件趣事：「拍完劇以後，看見陌生人總是不自覺地遮住一隻眼睛，感覺自己好像還代入著半夏的陰陽眼呢。」

任嘉倫並對宋祖兒的演技大力誇讚，他說，在「傀儡生心」單元中，有一場伍娘化身成半夏的戲，宋祖兒一人分飾兩角，演技令人驚嘆。宋祖兒在直播中分享，那場戲自己演得特別過癮，因為半夏平常大多時候是被保護的角色，很多情緒需要壓抑收斂，但那場戲卻讓她有機會盡情釋放情感，展現跟角色不同的一面。