我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普俄烏和平計畫最大絆腳石 分析：澤倫斯基4原因拒讓出克里米亞

一筆意外之財 放棄百萬創業 她回歸初心學藝術

宋祖兒演「陰陽眼少女」爆有後遺症 1情況會不自覺遮眼

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
任嘉倫(右)對宋祖兒的演技大力誇讚。(取材自微博)
任嘉倫(右)對宋祖兒的演技大力誇讚。(取材自微博)

古裝神話魔幻劇「無憂渡」自開播以來，熱度一路飆升，短短時間就衝破9500。近日，該劇主演直播分享拍攝本劇的花絮。劇中任嘉倫飾演神秘莫測的捉妖師久宣夜，宋祖兒則詮釋擁有陰陽眼的少女段半夏，「逼近的『豹』和後退的『兔』」生動描繪了宣夜和半夏之間有趣互動。

揚子晚報報導，「無憂渡」以繁華的唐代為背景，建構出一個人妖共存的奇幻瑰麗世界。任嘉倫所塑造的糙漢男主角受到觀眾喜愛，他在直播中表示，劇中的妝造都是根據劇情精心設計的，每個細節都緊密貼合人物角色。談到後續劇情，任嘉倫透露，宣夜的魂魄將會離體，屆時宣夜將不再是大家熟悉的那個他。

宋祖兒笑稱自己在劇中「考上了駕照」，原來是她有了專屬座駕。而劇中楚幽篁這個角色在後續劇情中是敵是友，更是成為觀眾們一大懸念。

直播現場，演員們一同觀看了網友們的二創視頻，其中一些搞怪視頻讓現場笑聲不斷。任嘉倫即興模仿影片中的片段，展現出與劇中嚴肅形象截然不同的一面，逗得眾人捧腹大笑，紛紛調侃：「這哪裡是任嘉倫，分明是任國超嘛。」 宋祖兒則分享了一件趣事：「拍完劇以後，看見陌生人總是不自覺地遮住一隻眼睛，感覺自己好像還代入著半夏的陰陽眼呢。」

任嘉倫並對宋祖兒的演技大力誇讚，他說，在「傀儡生心」單元中，有一場伍娘化身成半夏的戲，宋祖兒一人分飾兩角，演技令人驚嘆。宋祖兒在直播中分享，那場戲自己演得特別過癮，因為半夏平常大多時候是被保護的角色，很多情緒需要壓抑收斂，但那場戲卻讓她有機會盡情釋放情感，展現跟角色不同的一面。

上一則

喊秦漢「爸爸」、霍建華「老公」 謝盈萱心虛：「合理嗎？」

下一則

斷開16年婚姻 潔西卡艾芭火速賣千萬愛巢

延伸閱讀

中國國企男女會議室摳臀熱吻被直播 網友：帶薪打炮福利好

中國國企男女會議室摳臀熱吻被直播 網友：帶薪打炮福利好
宋祖兒「無憂渡」被霸氣一口吻 公主抱羞紅臉　

宋祖兒「無憂渡」被霸氣一口吻 公主抱羞紅臉　
宋祖兒演「陰陽眼少女」後遺症… 不自覺遮眼看陌生人

宋祖兒演「陰陽眼少女」後遺症… 不自覺遮眼看陌生人
才甩逃稅惡名 宋祖兒坦誠身體這部分一大一小

才甩逃稅惡名 宋祖兒坦誠身體這部分一大一小

熱門新聞

孫儷新劇「蠻好的人生」上檔，開播40分鐘內以2.7的收視率一舉登頂榜首。(取材自微博)

「烏雲之上」才仆街… 孫儷新戲一開播收視登頂 網：娘娘氣勢回來了

2025-04-18 07:00
吳磊七年前的北電藝考成績，至今無人能破。(取材自微博)

吳磊高分進北京電影學院 7年紀錄無人能破

2025-04-18 02:30
周天娜(右)曾紅到日本，人氣可和林青霞媲美，從未濫交的她卻在41歲因愛滋病去世。(摘自微博)

媲美林青霞 女星不濫交染愛滋病 香消玉殞僅41歲

2025-04-13 13:14
梁釗峰和化妝師女友交往4年半。圖／摘自IG

曾瘋傳是張柏芝第3胎生父…男星被PO半裸親密照 只好認了地下情

2025-04-21 11:43
童星出身的女星蘇菲奈威德逝世，得年24歲。圖／摘自IMDB

震撼彈…甜美童星驟逝「1屍2命」 警方證實：她是孕婦

2025-04-24 09:52
董子健飾演的落魄富二代，不受觀眾青睞。(取材自微博)

拖垮孫儷新劇？ 董子健扮落魄富二代 被吐槽「本色出演」

2025-04-21 22:32

超人氣

更多 >
震撼彈…甜美童星驟逝「1屍2命」 警方證實：她是孕婦

震撼彈…甜美童星驟逝「1屍2命」 警方證實：她是孕婦
綠卡華人夫婦返鄉三周 竟被海關警告離美太久

綠卡華人夫婦返鄉三周 竟被海關警告離美太久
美駐聯合國官員吳婷 用中文抨擊中國「言行不一」

美駐聯合國官員吳婷 用中文抨擊中國「言行不一」
不要玷汙「美國」這個品牌…共和黨金主再轟川普

不要玷汙「美國」這個品牌…共和黨金主再轟川普
WSJ：習近平決與美硬槓不留餘地 川普恐須先打電話

WSJ：習近平決與美硬槓不留餘地 川普恐須先打電話