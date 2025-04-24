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才爆祕戀人夫男星 「星女郎」同框月嫂 網驚：生小孩了？

娛樂新聞組／綜合報導
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林允（右）同框月嫂被質疑生小孩。(取材自微博)
林允（右）同框月嫂被質疑生小孩。(取材自微博)

26歲大陸女星林允2014年主演周星馳電影「美人魚」一炮而紅，成了知名的「星女郎」；不過她與周星馳約滿後獨立發展，演藝事業並未交出更多亮眼成績。近日她被一位專門為娛樂圈藝人坐月子的月嫂「鐘姐」在社群帳號曬出合照，意外引發議論。網友驚問「不會生了吧？」

綜合媒體報導，社群帳號「我是鐘姐」的貼文提及當月嫂超過15年，已經退休。而她帳號透露曾為Angelababy、佟麗婭、楊子珊負責孕產營養，貼文曬出與Angelababy的合照，不過有一張是她與林允在戶外的合照。

這張合照引發網友熱議。網友質疑為何林允與月嫂有關聯？有人好奇「不會生了吧」、「有小孩了嗎」、「月嫂就這麼坦蕩蕩的把合作過的明星孕婦PO出來了，得到過林允許可了嗎」。

對此，林允發文回應：「全是造謠！堅決抵制給女性造黃謠的行為！已走法律程序。」林允日前遭爆與大16歲的人夫男星沈騰祕戀多年，但隨著緋聞愈傳愈烈，沈騰工作室出面闢謠，「假的！祝大家開工大吉新年快樂哈」，林允工作室隨後也發文斥假，還揚言惡意造謠將提告。

沈騰之前被爆和林允祕戀。(取材自微博)
沈騰之前被爆和林允祕戀。(取材自微博)

周星馳 Angelababy 退休

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