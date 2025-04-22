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曾獲3聖笅「人間媽祖」劉濤現身湄洲島 向金身獻壽桃

記者趙大智／即時報導
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劉濤氣質端莊。(取材自微博)
劉濤氣質端莊。(取材自微博)

46歲中國女星劉濤曾扮過媽祖娘娘，4月20日媽祖誕辰1065周年，她現身湄洲島向媽祖金身獻壽桃，接著發布媽祖變裝影片，24小時內就獲800萬點讚，微信指數達12億，直播時「Mother」彈幕不停跳出，被網友形容是「媽祖人間體」。

4月19日剛好是劉濤出道25周年，她的端莊模樣被視為與媽祖高度結合，事實上當年拍電視劇「媽祖」前，她就在湄洲島擲笅3次都是聖杯，被信徒視為「天選之人」，據報導，有福建民眾將她的劇組當做供奉對象。

這回劉濤以「媽祖文化全球推廣大使」身分現身，戴著頭冠，儀態優雅，在萬眾矚目之下，網友說：「媽祖上身了。」而在直播中，她則透露會送粉絲許多媽祖文創小物。

劉濤曾演出「琅琊榜」、「羋月傳」受到觀眾歡迎，她2007年與「京城四少」之一的商人王珂閃婚，生下1子1女，不料婚後不到3年，王珂就破產，欠下13億巨債，原本已退隱的劉濤立刻復出拍戲，5年內接了25部戲，不但沒有甩掉老公，還把家重新振作起來，獲封「國民賢妻」。

除了演戲，劉濤也常上實境秀，近期在「無限超越班3」不但重扮「白蛇傳」的白素貞，完成「水漫金山」特效，還應對學員各種突發狀況，凡是表現尷尬她也能溫柔化解，被說根本是媽祖來節目「渡劫」，認為「信徒會想接她回宮」。

劉濤2012年曾扮媽祖。(取材自微博)
劉濤2012年曾扮媽祖。(取材自微博)
劉濤以「媽祖文化全球推廣大使」身分現身。(取材自微博)
劉濤以「媽祖文化全球推廣大使」身分現身。(取材自微博)
劉濤現身湄洲島時頗為轟動。圖／摘自微博
劉濤現身湄洲島時頗為轟動。圖／摘自微博

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