背景強大？宋祖兒成逃漏稅復出第1人 網問：鄧倫有機會嗎

宋祖兒(左)涉逃漏稅遭封殺兩年，近日以「無憂渡」復出。(取材自微博)

大陸女星宋祖兒2023年被前員工舉報涉逃漏稅4500萬人民幣(約622萬美元)，遭到封殺近兩年。近日，她和任嘉倫主演的古裝神話魔幻劇「無憂渡」突然空降開播，讓網友質疑「背景真強大」，還有不少人想到男神鄧倫 、女星袁冰妍，是否也有機會復出？

據悉，大陸藝人一旦涉及逃漏稅，多數被打成「劣跡藝人」從此難以回歸演藝圈。但宋祖兒不僅新劇「無憂渡」順利開播，近日更在宣傳活動上公開露面。當天，她穿著黃色襯衫搭配牛仔褲，看起來青春有活力，她和任嘉倫特地還原劇中的名場面，引發台下一陣尖叫。

宋祖兒順利復出，讓不少鄧倫的粉絲想幫自家偶像問，2022年因稅務問題受到官方調查與重罰的他，是否也有機會復出。據了解，這段時間鄧倫正尋求以低調方式回歸演藝圈，微博甚至傳出他出現在「ARTPDF」雜誌，但所有照片都未露臉。

對於宋祖兒重返演藝圈，有網友質疑「背景真強大」、「逃漏稅的事情都處理好了嗎」、「同人不同命」，但也有許多粉絲出面替宋祖兒澄清，「能復出就證明她沒問題」。

另有網友分析，宋祖兒的復出將使「95花雙強」趙露思 、虞書欣 備受威脅。