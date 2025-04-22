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背景強大？宋祖兒成逃漏稅復出第1人 網問：鄧倫有機會嗎

娛樂新聞組／綜合報導
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宋祖兒(左)涉逃漏稅遭封殺兩年，近日以「無憂渡」復出。(取材自微博)
宋祖兒(左)涉逃漏稅遭封殺兩年，近日以「無憂渡」復出。(取材自微博)

大陸女星宋祖兒2023年被前員工舉報涉逃漏稅4500萬人民幣(約622萬美元)，遭到封殺近兩年。近日，她和任嘉倫主演的古裝神話魔幻劇「無憂渡」突然空降開播，讓網友質疑「背景真強大」，還有不少人想到男神鄧倫、女星袁冰妍，是否也有機會復出？

據悉，大陸藝人一旦涉及逃漏稅，多數被打成「劣跡藝人」從此難以回歸演藝圈。但宋祖兒不僅新劇「無憂渡」順利開播，近日更在宣傳活動上公開露面。當天，她穿著黃色襯衫搭配牛仔褲，看起來青春有活力，她和任嘉倫特地還原劇中的名場面，引發台下一陣尖叫。

宋祖兒順利復出，讓不少鄧倫的粉絲想幫自家偶像問，2022年因稅務問題受到官方調查與重罰的他，是否也有機會復出。據了解，這段時間鄧倫正尋求以低調方式回歸演藝圈，微博甚至傳出他出現在「ARTPDF」雜誌，但所有照片都未露臉。

對於宋祖兒重返演藝圈，有網友質疑「背景真強大」、「逃漏稅的事情都處理好了嗎」、「同人不同命」，但也有許多粉絲出面替宋祖兒澄清，「能復出就證明她沒問題」。

另有網友分析，宋祖兒的復出將使「95花雙強」趙露思虞書欣備受威脅。

宋祖兒在逃漏稅風波前，除了「無憂渡」，還和劉宇寧、張新成分別合演了「折腰」、「艱難的製造」，被看好前途一片光明。在她消失的這兩年多時間，另兩位95小花趙露思、虞書欣竄起，如今，三人恐將面對一場洗牌大戰，不少網友看好有顏值、有演技的宋祖兒能夠脫穎而出。

鄧倫的粉絲希望早點看到他的復出。(取材自微博)
鄧倫的粉絲希望早點看到他的復出。(取材自微博)

鄧倫 趙露思 虞書欣

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