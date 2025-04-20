劉濤時隔19年再扮白娘子 搭12個許仙拚演技

劉濤時隔19年再扮白娘子，魅力依舊。（取材自微博）

曾演出「琅琊榜」、「羋月傳」的46歲女星劉濤 ，近日在綜藝「無限超越班3」中重現經典角色，再次扮演「白蛇傳」中經典角色白素貞，只見她穿著一襲白衣，手拿扇子，一顰一笑，溫婉典雅中又帶著一些媚惑，不少網友看了紛紛大喊「姐姐真的好美」、「比19年前還美」。

劉濤於2006年曾與潘粵明合作電視劇「白蛇傳」，成功詮釋「白素真」溫柔大氣的形象，贏得觀眾廣大回響。近日，她在綜藝節目中再扮「白娘子」，這次不同的是，她必須和柯淳、余宇涵、王星、顏安、于小彤等「12個許仙」搭戲，她透過細膩的情感、精準的台詞，展現深厚的演技功力。

「短劇演員」柯淳演技受到關注。（取材自微博）

揚子晚報報導，在諸多許仙中，「短劇演員」柯淳炸裂式演技給觀眾身歷其境的感受，透過眼尾顫抖，喉結滾動細節，成功塑造了懦弱富二代的形象，得到網友的稱讚，認為其「情緒顆粒度達標」，也讓大家看到短劇演員在演技上的可塑性。

但也有不少人認為，王星的演技真誠、深情感人，是所有許仙中表現最好的。

眾所周知，演員王星去年曾遭誘騙至緬甸 ，後因女友網上求助引發輿論關注，最終於今年1月獲救回中國。日前，他曾在節目中被要求演出「被綁架後與家人視訊」的內容，其逼真表現雖獲評審好評，卻引發網友強烈不滿，直指節目組「消費傷痛」、「吃人血饅頭」，相關話題一度登上微博 熱搜。