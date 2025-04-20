我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

公校掠影／川普裁撤教育部 傷害少數族裔和低收入家庭

私校大觀／為前途選私校？看看總統、企業家上什麼學校？

「小三」胡杏兒搶孫儷老公 樂喊：挺爽的

娛樂新聞組／綜合報導
胡杏兒飾演的小三渾身散發熟女氣質。（取材自微博）
胡杏兒飾演的小三渾身散發熟女氣質。（取材自微博）

女星孫儷主演的新劇「蠻好的人生」近日開播，她以擅長的都市職場劇賽道，重回收視榜首，讓不少網友大喊，「娘娘回來了」。其實，這部劇中，胡杏兒飾演的小三一角亦相當搶眼，尤其她和正宮孫儷的互撕，讓不少觀眾看了叫好。

孫儷雖是正宮，卻不敵小三攻勢。（取材自微博）
孫儷雖是正宮，卻不敵小三攻勢。（取材自微博）

「蠻好的人生」一開場就是出軌、背叛、第三者插足，雖然劇情狗血，但是看起來相當過癮，節奏歡快又有點搞笑。其中，胡杏兒飾演的小三「邱麗蘇」，有美貌、有事業、有心機，氣場強大卻又會撒嬌，渾身散發熟女氣質。

第一次挑戰小三的胡杏兒分享了飾演「邱麗蘇」的感受，她說，「我之前沒有演過這種角色，但其實演得挺爽的，因為這個角色很真實，而且也能理解她做這些事情背後的原因，所以演起來就是很舒服，很好玩」。

其實，胡杏兒與孫儷已經是二搭了，兩人早在2017年「那年花開月正圓」中就曾為了爭奪何潤東飾演的「吳聘」，上演精采的情敵互撕名場面。其中一場戲是，胡杏兒揪住孫儷的頭髮在雨中廝打，那股狠勁連網友都大呼「胡杏兒這反派演得太狠了，讓人分不清是演技還是真恨」。

這回，兩人搶的是高鑫飾演的丁致遠，這對「情敵專業戶」的二度交鋒，再度讓觀眾看見兩人的精湛演技。

據悉，胡杏兒相當重視這部劇，先前一連發了八條微博做宣傳，甚至告訴觀眾們第二天的內容搭配綠茶看更帶感，讓不少網友發出會心一笑。

孫儷 微博

上一則

全新宇宙登場 …「超人」首度公開關鍵場景 還有新角色曝光

下一則

好萊塢最萌童星變腫大叔 奧斯蒙醉酒、持毒被捕

延伸閱讀

又是情敵…「小三」胡杏兒搶孫儷老公 還喊：演起來挺爽的

又是情敵…「小三」胡杏兒搶孫儷老公 還喊：演起來挺爽的
「烏雲之上」才仆街 孫儷「蠻好的人生」收視喜登頂

「烏雲之上」才仆街 孫儷「蠻好的人生」收視喜登頂
「烏雲之上」才仆街… 孫儷新戲一開播收視登頂 網：娘娘氣勢回來了

「烏雲之上」才仆街… 孫儷新戲一開播收視登頂 網：娘娘氣勢回來了
戲說從頭／孫儷新劇無縫接軌 和董子健從冤家變神拍檔

戲說從頭／孫儷新劇無縫接軌 和董子健從冤家變神拍檔

熱門新聞

周天娜(右)曾紅到日本，人氣可和林青霞媲美，從未濫交的她卻在41歲因愛滋病去世。(摘自微博)

媲美林青霞 女星不濫交染愛滋病 香消玉殞僅41歲

2025-04-13 13:14
林更新和趙麗穎二搭「與鳳行」，吸粉無數。(取材自微博)

不是趙麗穎… 林更新疑似同居「校花」女友 「與鳳行」CP夢碎

2025-04-15 22:38
孫儷新劇「蠻好的人生」上檔，開播40分鐘內以2.7的收視率一舉登頂榜首。(取材自微博)

「烏雲之上」才仆街… 孫儷新戲一開播收視登頂 網：娘娘氣勢回來了

2025-04-18 07:00
吳磊七年前的北電藝考成績，至今無人能破。(取材自微博)

吳磊高分進北京電影學院 7年紀錄無人能破

2025-04-18 02:30
李晟登上「浪姐6」，人氣卻扶搖直上後翻紅。（取材自微博)

演「還珠」小燕子被形容是過氣瓊女郎 參加陸綜翻紅

2025-04-14 08:00
「美籍」藝人劉亦菲遭到美中關稅的波及。(取材自微博)

再接大女主古裝劇…劉亦菲因美籍身分被酸：片酬應課稅125%

2025-04-14 22:45

超人氣

更多 >
習近平訪東南亞3國 為何「魅力不足」？ 紐時分析原因

習近平訪東南亞3國 為何「魅力不足」？ 紐時分析原因
中國停止接收 1架波音飛機返美 中本土「中國商飛」競爭力恐削弱

中國停止接收 1架波音飛機返美 中本土「中國商飛」競爭力恐削弱
不滿川普執政 美500萬人上街反川普

不滿川普執政 美500萬人上街反川普
「拒絕統戰 守護台灣」大罷免集會 主辦方喊破5.5萬人

「拒絕統戰 守護台灣」大罷免集會 主辦方喊破5.5萬人
中國vs.台灣「高鐵便當」實測 他開箱驚見價差翻倍：CP值太高

中國vs.台灣「高鐵便當」實測 他開箱驚見價差翻倍：CP值太高