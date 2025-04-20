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觀影說劇／辛柏青「大風殺」顛覆形象 溫潤大哥變悍匪

娛樂新聞組／綜合報導
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一向給人文質彬彬印象的辛柏青竟變身大反派。（取材自微博）
一向給人文質彬彬印象的辛柏青竟變身大反派。（取材自微博）

由白客、辛柏青主演的犯罪電影「大風殺」近日釋出「黑吃黑，命換命」版預告，大尺度打鬥場面讓人血脈噴張。而「人世間」中溫潤如玉的周家大哥，竟變身匪徒，讓「辛柏青反派」一度上了熱搜。據悉，本片已入圍第15屆北京國際影展主競賽單元天壇獎。

新快報報導，「大風殺」講述1995年全面禁槍政策實施前夕，眾多荷槍實彈的悍匪為巨額寶藏齊聚棄鎮忙崖，劇情預告一開場，白客飾演的民警夏然與辛柏青飾演的悍頭目北山展開交鋒，兩人挑釁上演極限」。

然而，三位警員一把槍，面對44名來勢洶洶的悍匪，實力懸殊，支援也無法到達，忙崖更加陷入斷油斷通信的死局。危急關頭，夏然敏銳地發現匪幫有內訌，悍匪頭目北山極富壓迫感的背後，是表面忠誠卻各懷鬼胎的眾悍匪小弟。夏然，作為忙崖僅有的三個民警之一，曾上過戰場的他別無選擇，只能憑藉強大的偵查能力突破悍匪的圍困，以智鬥拯救忙崖，在這個即將被沙暴隔絕的棄鎮內，正邪終極之戰即將打響。

片中，夏然面對北山的嘲諷，展現了「守得住就值」的孤膽英雄形象。他和警界新人簡寧（孫寧飾）、老民警左羅（李曉川飾）所組成的忙崖「殘血」三叉戟視死如歸，誓要與北山率領的匪幫對抗到底。而辛柏青出演的北山雖為悍匪頭目，其陰晴不定的性格和強烈的掌控慾望，也讓匪幫內部產生裂痕，從匪幫大嫂李紅（郎月婷飾）的掙扎可見一斑，她並非被北山隨意擺布的棋子。匪幫內部也暗流湧動，飛橫跋扈的悍匪「前哨」曲馬多（耿樂飾）、皮笑肉不笑的匪幫會計（張本煜飾）以及鋼鏰（王一通飾）代表的工資日結的「打工匪」，各方利益牽宿、紛爭不斷。

據悉，首次挑戰大銀幕反派的辛柏青，以一張刀疤臉、一抹詭譎笑容，徹底顛覆了觀眾對他「文質彬彬」的認知。這位以往以儒雅、隱忍形象深入人心的演員，此次竟化身癲狂悍匪「北山」，僅憑一張海報就讓人不寒而慄。

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