與「劉亦菲乾爹」分手後… 楊采鈺「挺孕肚」現身日本 網猜好事近

楊采鈺在電影「芳華」之後，星路大開。(取材自微博)

有著「小劉亦菲 」封號的大陸女星楊采鈺，憑藉馮小剛電影「芳華」打開知名度，並贏得「文藝界氣質女神」讚譽。但她最為所知的，當屬和劉亦菲乾爹陳金飛的一段感情。近日，有網友曬照稱在日本 偶遇楊采鈺，但她凸肚明顯，應該是懷孕了。

從網友PO出的照片可見，楊采鈺穿著黃色上衣搭配灰色長裙，從側面看起來，她的肚子明顯突出，看起來大概有五個月身孕，陪伴在她身邊的是一位帥氣男子，網友紛紛猜測是她的男朋友。

對於這個爆料，多數網友並不意外。因為早在今年2月間，楊采鈺就被八卦媒體拍到與男友現身婦醫院，疑似懷孕，但她一直沒有回應。如今被拍到孕肚照，似乎坐實與男友好事將近。

據悉，楊采鈺11歲時因演唱動畫片「小哪吒」主題曲嶄露頭角，成為家喻戶曉的童星。她在「芳華」之後，星路大開，接連演了「大江大河」、「歡樂頌4」「九尾狐傳」等，演技受到肯定。