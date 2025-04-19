「古惑仔」張耀揚棄影從商 肌肉硬漢變白髮老人

張耀揚最近被網友目擊在香港吃飯。(取材自微博)

61歲港星張耀揚昔以電影「古惑仔」裡的黑道東星幫「烏鴉」而廣為人知，2008年因傷淡出演藝圈，2014年移居澳門 棄影從商。張耀揚已多年未推出新作品，日前有網友直擊張耀揚現身香港 ，孤單一人在茶餐廳吃飯。

曝光的照片中，張耀揚穿灰色運動上衣，搭配藍色羽絨背心，配上黑緊身褲，靜靜吃飯並看著手機，滿頭白髮還有著花白鬍子，被網友戲稱像「退休 老人」。

「古惑仔」中，張耀揚飾演大反派「烏鴉」壞到骨子裡，讓無數觀眾恨得牙癢癢，過去與吳啟華、鄭浩南、吳毅名列港片的「四大惡人」，反派形象走紅華語影壇。

張耀揚2008年拍戲時弄傷腰部，導致椎間盤突出，休息一段日子；2014年又被爆出在北京吸毒嫖妓，低調回香港後，移居澳門棄影從商，淡出螢光幕。

張耀揚多年來已無新作品推出，剛出道時靠著帥氣外型在台灣、香港擁有不少粉絲，近來更是不少網友集郵對象，走到哪裡仍是老一輩影迷關注焦點。

香港01報導，今年1月「TVB萬千星輝頒獎典禮2024」在澳門舉行，久未在電視露面的張耀揚和李子雄擔任嘉賓，頒發「飛躍進步男、女藝員」。張耀揚一現身，只是簡單自我介紹一句「張耀揚」，全場即報以尖叫聲，顯見他風采不減當年。