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「烏雲之上」才仆街 孫儷「蠻好的人生」收視喜登頂

娛樂新聞組／綜合報導
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男主角董子健在劇中「不談姐弟戀」。(取材自微博)
男主角董子健在劇中「不談姐弟戀」。(取材自微博)

大陸女星孫儷以「後宮甄嬛傳」、「羋月傳」等劇穩坐女王寶座，新懸疑劇「烏雲之上」4月初開播，收視、口碑都不如預期，平台上檔８天就慘澹收場，一度讓人質疑「娘娘」地位不保。近日，她又有新劇「蠻好的人生」上檔，這回是她擅長的都市職場劇，果然首播就以2.7收視登頂，網友紛紛大喊，娘娘氣勢回來了。

「蠻好的人生」講述39歲的保險從業人員胡曼黎（孫儷飾）正當事業要攀頂之際，婚姻和工作卻雙雙出問題，一場由競爭對手策畫的陰謀導致胡曼黎被公司開除；令人意想不到的是，幕後主使者竟是28歲的薛曉舟（董子健飾）。

有觀眾說，該劇一上來就是出軌、背叛、第三者插足，劇情雖然狗血，但看起來相當過癮，節奏歡快又有點搞笑。最主要的是，劇中「不談姐弟戀」成最大創新。

編劇費慧君表示， 「胡曼黎是名充滿市井氣的職場女性，她與薛曉舟是一組好玩的人物結構，看的是兩個天差地別的人如何相互救贖。」據悉，孫儷和董子健年齡差達11歲。

開播當天，孫儷特地在微博PO出與該劇製片人張玲燕合照，當得知對方當初沒出月子就工作，不禁感嘆「職場女性不容易」。

孫儷寫道，「第一次見面聊天，才知道那天距離她生完二胎出月子還差3天。」照片中，張玲燕產後浮腫未消，卻說工作要緊，不能耽誤，這讓孫儷感慨：「她可能就代表了現在大部分的職場女性，常來不及關心自己。」

孫儷新劇「蠻好的人生」是她擅長的都市職場劇，一上檔就收視登頂。(取材自微博)
孫儷新劇「蠻好的人生」是她擅長的都市職場劇，一上檔就收視登頂。(取材自微博)

孫儷 後宮甄嬛傳 保險

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