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宋祖兒甩逃稅陰影 新劇空降開播熱度高

娛樂新聞組／綜合報導
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宋祖兒因2023年稅務風波沉寂兩年，最近新劇「無憂渡」終於開播。(取材自微博)
宋祖兒因2023年稅務風波沉寂兩年，最近新劇「無憂渡」終於開播。(取材自微博)

中國女星宋祖兒2023年被前員工舉報涉逃漏稅4500萬元（人民幣，約622萬美元），遭到封殺近兩年，近日傳出她要解禁了，果然繼電影舊作「熱烈」重映後，她和任嘉倫主演的古裝新劇「無憂渡」也突然空降開播，首播3小時站內熱度就突破了6000。網友紛紛敲碗宋祖兒的待播劇「折腰」、「艱難的製造」也能順利開播。

揚子晚報報導，「無憂渡」由林玉芬執導，改編自半明半寐小說「半夏」，劇中，任嘉倫飾演的「宣夜」既是捉妖者也是半妖黑豹精，角色複雜而迷人；宋祖兒所飾的段半夏則是個純真勇敢的少女形象，她從一個普通女孩成長為一位真正的守護者。

引人關注的是，女主宋祖兒因2023年稅務風波沉寂兩年，該劇空降被視為其復出試水。平台採取「零預熱」策略降低輿論風險，若播出平穩，其待播劇或陸續解禁。據悉，宋祖兒的待播集數包括古裝劇「折腰」、年代劇「艱難的製造」及探案劇「南鑼警探」。

此外，宋祖兒搭檔劉宇寧主演的「折腰」被發現也在平台開啟預約，目前已有超過200萬個網友預約，有消息稱，隨著「無憂渡」順利播出，「折腰」預計今年第2季上線。

據公開資料顯示，26歲的宋祖兒是童星出身，2005年以「海闊天高」開啟演藝生涯，2009年因在「寶蓮燈前傳」中飾演哪吒被觀眾熟知。她曾以「九州縹緲錄」獲華鼎獎、「喬家的兒女」入圍「飛天獎」 ，原本大好的演藝事業卻在2023年陷入稅務風波後，大受衝擊，直到今年才漸漸回歸。

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