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結婚2年婚變頻傳… 「賭王千金」何超蓮罕談懷孕生子計畫

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何超蓮帶著弟弟何猷啟一同上真人秀節目。(取材自微博)
何超蓮帶著弟弟何猷啟一同上真人秀節目。(取材自微博)

已故澳門賭王何鴻燊三房千金何超蓮，向來有著「最美千金」封號，她於2023年4月與大陸男星竇驍結婚，但婚後頻頻傳出婚變消息。近日，何超蓮帶著弟弟何猷啟罕見現身一檔真人秀節目，罕見談到關於懷孕生子計畫，引發網友熱議。

主打明星旅居文化體驗的綜藝「溫暖的客棧」，近日迎來何超蓮、何猷啟姊弟檔。節目中的何超蓮，皮膚白皙緊緻，狀況相當好。或許是第一次上綜藝，何猷啟難掩緊張情緒，他大膽在節中調侃姊姊何超蓮，從小就是調皮鬼。何超蓮也當場揭開弟弟老底，說他是個「懶鬼」，姊弟好感情藏不住。

何超蓮並說自己戀愛看感覺，並不是很容易喜歡上一個人，她還自曝3個擇偶標準。不光如此，何超蓮也說出與竇驍結婚兩年卻沒生孩子的原因，她說，「未來一年重心在慈善和非遺，沒有懷孕生子計畫」。

對此，不少支持她，「生個足球隊又關網路噴子啥事」、「沒必要糾結這個」。

其實，何超蓮曾在受訪時被問到外界傳聞的「婚變」一事是否屬實時，她直接否認，並解釋，兩人因為工作原因分隔兩地，但每天都會視訊通話，而且中間也見過面，只是沒有被媒體拍到而已。還說，她跟竇驍都挺忙的，暫時沒有要生小孩的計畫，一切隨緣。

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