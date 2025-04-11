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小紅書直播帶貨 男星明道吸金4600萬人民幣

記者趙大智／即時報導
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明道以「陪伴式-真誠對話」與直播間觀眾分享生活，圈粉Z世代。（圖／恆星娛樂提供）
明道以「陪伴式-真誠對話」與直播間觀眾分享生活，圈粉Z世代。（圖／恆星娛樂提供）

45歲男星明道去年底在「小紅書」開闢「明道和你說晚安」直播帳號，他首度在此直播帶貨，連續10小時霸榜冠軍，當日吸金逾4600萬人民幣，瞬間最高瀏覽量逾1.1億人次。

明道今年4月首度直播帶貨又創下當日「買手榜」第一名，打破「小紅書」都是女直播主稱霸的前例。褪去螢幕中霸道總裁的光環，明道用聲音與真誠搭建情感橋梁，在直播中展現極具反差的人格魅力。他會在深夜輕聲道出「今天辛苦了」，也會用朋友語調分享生活趣事與人生感悟，讓觀眾直誇明道的直播「像聽ASMR一樣舒適，沒有刻意的產品推銷，只有對職場焦慮的疏導、對情感困惑的傾聽，甚至科普冷門生活常識時的幽默表達。」

明道以深度內容打破「偶像濾鏡」，讓明道直播間更像是一檔人文播客；他常以賽車愛好者的身分剖析「熱愛與風險的平衡」，借影視行業經歷探討「堅持自我的意義」，甚至用經濟學原理解讀日常消費決策。當觀眾驚嘆於他的博學多聞時，他也謙遜回應「我只是個好奇的終身學習者」。這種不賣弄教條的知識分享，顛覆了大眾對其偶像劇男主角的單一認知，也讓「明道式誇人」成為節目特點。

他曾在直播中細心拆解工作人員的專業素養，真誠讚美觀眾留言的獨到見解，展現出超越年齡的共情力。在注重流量的時代中堅守真誠底色，即便在推薦商品時也堅持內容為重原則。在講解香水時，也會運用消費心理學，從調香歷史延展到嗅覺記憶；介紹任何產品都會結合自身體驗引發觀眾深度討論，明道對產品的講解能力堪稱直播界的「邏輯課代表」。

明道在「小紅書」開直播，首播創下買手榜連續10小時排名第1的佳績。（圖／恆星娛樂...
明道在「小紅書」開直播，首播創下買手榜連續10小時排名第1的佳績。（圖／恆星娛樂提供）

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