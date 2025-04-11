小紅書直播帶貨 男星明道吸金4600萬人民幣

明道以「陪伴式-真誠對話」與直播間觀眾分享生活，圈粉Z世代。（圖／恆星娛樂提供）

45歲男星明道去年底在「小紅書 」開闢「明道和你說晚安」直播帳號，他首度在此直播帶貨，連續10小時霸榜冠軍，當日吸金逾4600萬人民幣，瞬間最高瀏覽量逾1.1億人次。

明道今年4月首度直播帶貨又創下當日「買手榜」第一名，打破「小紅書」都是女直播主稱霸的前例。褪去螢幕中霸道總裁的光環，明道用聲音與真誠搭建情感橋梁，在直播中展現極具反差的人格魅力。他會在深夜輕聲道出「今天辛苦了」，也會用朋友語調分享生活趣事與人生感悟，讓觀眾直誇明道的直播「像聽ASMR一樣舒適，沒有刻意的產品推銷，只有對職場焦慮的疏導、對情感困惑的傾聽，甚至科普冷門生活常識時的幽默表達。」

明道以深度內容打破「偶像濾鏡」，讓明道直播間更像是一檔人文播客；他常以賽車 愛好者的身分剖析「熱愛與風險的平衡」，借影視行業經歷探討「堅持自我的意義」，甚至用經濟學原理解讀日常消費決策。當觀眾驚嘆於他的博學多聞時，他也謙遜回應「我只是個好奇的終身學習者」。這種不賣弄教條的知識分享，顛覆了大眾對其偶像劇男主角的單一認知，也讓「明道式誇人」成為節目特點。