李連杰9旬岳父曾是演員 顏值與女兒利智如出一轍
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李連杰在1999年和亞洲小姐冠軍利智結婚，兩人在婚後育有兩女。而利智的九旬父親利永錫早年也是演員，近日網路上流傳一張利永錫的照片，精神非常抖擻，精緻五官和被稱為一代女神的女兒利智如出一轍，神基因令人嘆為觀止。
畫面中，利永錫穿著白色T恤頭戴白色鴨舌帽，正與朋友聚餐。曾在微博透露自己收到利永錫送的茶葉的編導李力持表示，利永錫為人低調，聚會時很少談到女兒，受訪時也只表示：「這是我的私生活，不希望被談論。」
利永錫出生在廣東，生女當爸後帶利智到香港生活，之後因為電視劇「狂人」徵演員，面試後被錄取，便開啟了他的演藝生涯。利永錫也和秦沛合作過舞台劇「奪命證人」，被讚是「神一樣的演技」，而2018年因為身體狀況不佳，才宣布退出演藝圈。
利永錫早年也是演員，作品有電視劇「蓮花童子哪吒」。港媒報導，最近利永錫的一張照片在網上流傳，可見他打扮年輕，穿著白色T恤和戴白色鴨舌帽，看來精神不錯，網友形容「五官和女兒利智如出一轍」。
身材姣好的利智曾是當年的亞姐冠軍，外型出色的她，曾被作家倪匡讚為「50年難得一見的美女」。1999年，利智和李連杰結婚，之後生下兩個女兒都是學霸。兩人結婚至今仍非常恩愛，早前李連杰接受大陸節目「魯豫有約」訪問時，談及夫妻感情更大曬恩愛：「突然間在生命裡遇見一個人，她（利智）比我媽媽、兄弟姊妹更了解我內心。」利智婚後從此專心在家相夫教子，獨留李連杰繼續在電影圈打拚。去年李連杰罕見在社交平台公開兩人合照，只見利智消瘦不少。
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