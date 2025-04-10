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川普為何針對中國？不單純是報復 終極目標是這件事

58歲「現代韋小寶」用1.93億美元「無性」包養3女

娛樂新聞組／綜合報導
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香港男星鄧兆尊身家高達15億港幣。（取材自小紅書）
香港男星鄧兆尊身家高達15億港幣。（取材自小紅書）

58歲香港男星鄧兆尊是已故粵劇名伶新馬師曾與洪金梅之長子，曾在無線電視演出綜合性節目，包括已停播的「歡樂今宵」，由於他身型瘦削，常在趣劇中模仿其他名人或飾演被欺負的角色。但他戲外可是非常吃得開，身家超過15億港幣（約1.93億美元），更享盡齊人之福，現在身邊有三位固定女伴，最厲害的是，三女都不會吃醋吵架，堪稱「現代韋小寶」。不過他曾被問私密生活要怎麼協調，鄧兆尊竟驚爆其實他是在過無性生活，讓所有人都驚呆了，他表示：「我追求心靈的滿足。」

鄧兆尊出道至今超過30年，參與過許多電視劇及電影的演出，但多是綠葉角色。盡管他沒有很認真在工作，身家卻超過15億港幣，能每天吃香喝辣，同時包養三女子。鄧兆尊坦言，家裡留給他很多財產，「最窮」的時候也有1億港元，讓不少羨慕不已。

鄧兆尊長達10多年同時擁有三位女友，包括大房Carmen、二房Cherry和三房Claire，當時被外界戲稱為「3C天團」；之後和三房分手後，又遞補一名擁有火辣身材的陳小姐。

根據了解，鄧兆尊不僅每個月會各自給付50萬港幣生活費，一周時間會平均分配，周日則是一個人獨處的私人時間。至今鄧兆尊仍抱持不婚主義，認為「香港一夫一妻制好困擾」，日前也曾傳出鄧兆尊身邊疑似有「小四」出現，不過鄧兆尊並未做出回應。

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