肖妍妮3年前心臟驟停 奇蹟甦醒 現左半邊仍行動不便

肖妍倪16歲出道。(取材自微博)

大陸28歲女星肖妍倪（原名馬佳冶）於2021年9月突發心臟驟停導致缺血缺氧性腦病，經搶救後陷入植物人狀態，昏迷三個月後於2022年初奇蹟甦醒。她堅持復健訓練三年多，目前可獨立站立、行走，但左側肢體仍行動不便，左手尚未恢復功能。

肖妍倪是在收工回家後突感不適，次日晨起發現全身癱瘓。經兩家醫院搶救，確診為心臟驟停引發的缺血缺氧性腦病，入院期間多次出現心臟驟停、呼吸衰竭等危急情況，多次進出加護病房搶命。

肖妍倪16歲時以童星身分出道，2021年9月後突然銷聲匿跡，直到兩年後，她才公開自己曾心臟驟停一度變植物人，昏迷三個多月後才甦醒，身體也出現嚴重後遺症。她的社群不斷更新她的康復日程，從完全無法自我控制四肢，現在面臨左側肢體癱瘓、肌張力異常，目前在做高壓氧治療、針灸及步態訓練，但已能完成穿衣、洗澡等日常活動，她表示「前路必有曙光」，持續以積極態度面對漫長的復健之路。