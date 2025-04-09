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視后鄧萃雯悔當小三「人生陷黑暗」 59歲仍相信婚姻

娛樂新聞組／綜合報導
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鄧萃雯受訪大談人生黑暗時間。(取材自微博)
鄧萃雯受訪大談人生黑暗時間。(取材自微博)

59歲香港視后鄧萃雯，近年將演藝重心移往內地，除了拍劇外，也不時參加綜藝節目。這段時間，她參加「乘風2025」（簡稱「浪姐6」），被發現排練舞蹈時氣喘吁吁、體力不支，但她不退縮的勇氣獲得網友稱讚。近日，她接受媒體訪問，大談人生黑暗時間，雖然經歷過失敗的愛情，但她依然相信婚姻，還揚言投資磚頭曾令她大感壓力。

香港01報導，在90年代，鄧萃雯被爆因與江華拍攝劇集「我和春天有個約會」因戲生情，兩人發展出超友誼關係，被指成為第三者的她雖然及後自動退出，但形象已受損，事業亦遭到停滯。

在愛情路上不順遂的她，同時還面臨因金融風暴而帶來的傷害，令她頓時陷入人生最為低潮的時候。她表示當時買房子是打算養老的，但一場金融風暴令她所有存款都沒有了，而且還欠銀行錢。而且那個時候她也經歷了好多感情的失敗，因為沒有安全感，令她很容易就相信愛情，或者是亂以為那些就是愛情，但其實最終會傷到自己也會傷害到別人。

雖然，她至今仍在愛情路上沒有收穫，但她依然相信婚姻，希望能遇到一位靈魂伴侶，認為在現在這個59歲的年齡，已不是要找轟轟烈烈的愛情，反而要找可以在一起又能做自己的愛情，坦言若有這種愛情，不結婚也無所謂。

報導指出，在最難熬的時候，鄧萃雯曾經以為投資磚頭最有安全感，但反而是最沒有安全感，因為她每一天都要想著怎麼還貸款，所以她最後選擇放棄了房子，因為覺得壓力太大，認為如果人生一直為了供房子，她也過得不開心。

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