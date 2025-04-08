我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大戲還沒上場？黑天鵝基金經理人：史詩級崩盤最終將大跌80%

「美國旗應美國製」…白宮列10項「不公平貿易」 中日皆上榜

吳謹言產後拚復出 接新劇網憂被「古裝醜男」拖累

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
辛雲來在「雁回時」中，被嘲是「古裝醜男」。(取材自微博)
辛雲來在「雁回時」中，被嘲是「古裝醜男」。(取材自微博)

大陸女星吳謹言去年憑藉「墨雨雲間」再攀演藝高峰，但她在當紅之際宣布與男演員洪堯結婚，並於今年產下一女；兩人「女強男弱」的婚姻屢遭外界質疑，但吳謹言懶理流言，做完月子後積極投入工作。近日傳出，她將搭檔以「雁回時」走紅的辛雲來，開拍古裝新劇「御廷謠」，不過有網友擔心吳謹言被「古裝醜男」拖累。

「御廷謠」改編自小說「江山為聘」，講述了一個盡享天下盛名的英明帝王和背負罵名的女官之間的禁忌之戀，以及兩人在朝堂上的權謀暗湧、棋逢對手，一起踏上「掃黑」之路。

該劇女主先前一度傳出將由王楚然主演，因為她的外型英氣，和機智且富有權謀的女主十分相似；而男主則傳出是憑藉「墨雨雲間」暴紅的王星越，但最後證實並非由這兩人擔綱。

不少網友看好吳謹言能完美詮釋女主「孟廷輝」的外冷內熱、忠心耿耿、智勇雙全，卻對辛雲來持保留態度，甚至有人擔心他「拖累吳謹言」。

辛雲來近日在熱播劇「雁回時」中飾演大理寺少卿傅雲夕，遭觀眾吐槽眼神空洞、演技呆板，撐不起心機深重的角色，更因厚唇跟明顯嘴邊肉，被嘲是「古裝醜男」，一度成為該劇敗筆，幸好靠著宅鬥精采劇情，反轉口碑。

但也有網友看好辛雲來，認為他沉穩內斂的氣質很適合英明帝王這個角色。

如今隨著「御廷謠」將在4月開拍，不少網友還是期待兩人能激盪出不一樣的火花。

吳謹言懶生產後積極投入工作，近日傳出，她主演的古裝新劇「御廷謠」將開拍。(取材自...
吳謹言懶生產後積極投入工作，近日傳出，她主演的古裝新劇「御廷謠」將開拍。(取材自微博)

上一則

張鈞甯遇全球股災 一夕蒸發百萬美元…更多台星慘況曝光

延伸閱讀

吳謹言產後拚復出… 新劇搭「雁回時」辛雲來 網憂「被拖累」

吳謹言產後拚復出… 新劇搭「雁回時」辛雲來 網憂「被拖累」
吳謹言老公私約女星？ 真相曝光被指烏龍一場

吳謹言老公私約女星？ 真相曝光被指烏龍一場
新手媽吳謹言和男主親到咬破唇 爸爸傳訊關切：有點過分

新手媽吳謹言和男主親到咬破唇 爸爸傳訊關切：有點過分
吳謹言「一家三口」首度曝光 光速回歸有原因

吳謹言「一家三口」首度曝光 光速回歸有原因

熱門新聞

吳謹言為拍打戲等6年，「春花焰」終圓夢。圖／中天娛樂台提供

新手媽吳謹言和男主親到咬破唇 爸爸傳訊關切：有點過分

2025-03-31 16:26
「難哄」將拍電影版，但主角不是白敬亭(右)、章若楠。(取材自微博)

「難哄」要拍電影版… 白敬亭、章若楠因為這些原因「不回歸 」

2025-04-04 22:27
謝金晶為滑雪投保2倍以上保額的保險。圖／豪記唱片提供

豬哥亮愛女認了「離開台灣」巨額保險內幕曝光

2025-04-07 09:39
金賽綸自殘手腕照。(取材自YouTube)

金賽綸自殘割腕照曝光 遭金秀賢討債打擊過大：你是我初戀

2025-03-27 02:30
42歲女星陳思齊轉行擺地攤賣雞抓。(摘自微博、抖音)

消失演藝圈多年 42歲香港女星爆擺地攤賣雞爪

2025-04-01 20:06
41歲唐嫣演少女，很難詮釋靈動嬌俏氣質。(取材自微博)

唐嫣新劇翻車？ 「41歲少女」搭劉學義 「零CP感」嚇跑廣告商

2025-03-29 21:31

超人氣

更多 >
豬哥亮愛女認了「離開台灣」巨額保險內幕曝光

豬哥亮愛女認了「離開台灣」巨額保險內幕曝光
華人入境美國若簽署這份表格 恐被遣返 綠卡也會喪失

華人入境美國若簽署這份表格 恐被遣返 綠卡也會喪失
川普再威脅中國：不撤銷反制就再加50%關稅

川普再威脅中國：不撤銷反制就再加50%關稅
美股3大指數開低後一度戲劇性反彈 因2消息致多空拉鋸

美股3大指數開低後一度戲劇性反彈 因2消息致多空拉鋸
貝森特稱70國來談關稅「我們很忙」 這個國家優先協商

貝森特稱70國來談關稅「我們很忙」 這個國家優先協商