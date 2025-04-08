吳謹言產後拚復出 接新劇網憂被「古裝醜男」拖累

辛雲來在「雁回時」中，被嘲是「古裝醜男」。(取材自微博)

大陸女星吳謹言去年憑藉「墨雨雲間」再攀演藝高峰，但她在當紅之際宣布與男演員洪堯結婚，並於今年產下一女；兩人「女強男弱」的婚姻屢遭外界質疑，但吳謹言懶理流言，做完月子後積極投入工作。近日傳出，她將搭檔以「雁回時」走紅的辛雲來，開拍古裝新劇「御廷謠」，不過有網友擔心吳謹言被「古裝醜男」拖累。

「御廷謠」改編自小說「江山為聘」，講述了一個盡享天下盛名的英明帝王和背負罵名的女官之間的禁忌之戀，以及兩人在朝堂上的權謀暗湧、棋逢對手，一起踏上「掃黑」之路。

該劇女主先前一度傳出將由王楚然主演，因為她的外型英氣，和機智且富有權謀的女主十分相似；而男主則傳出是憑藉「墨雨雲間」暴紅的王星越，但最後證實並非由這兩人擔綱。

不少網友看好吳謹言能完美詮釋女主「孟廷輝」的外冷內熱、忠心耿耿、智勇雙全，卻對辛雲來持保留態度，甚至有人擔心他「拖累吳謹言」。

辛雲來近日在熱播劇「雁回時」中飾演大理寺少卿傅雲夕，遭觀眾吐槽眼神空洞、演技呆板，撐不起心機深重的角色，更因厚唇跟明顯嘴邊肉，被嘲是「古裝醜男」，一度成為該劇敗筆，幸好靠著宅鬥精采劇情，反轉口碑。

但也有網友看好辛雲來，認為他沉穩內斂的氣質很適合英明帝王這個角色。