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吳謹言老公被封「贅婿」 洪堯懶撕標籤

娛樂新聞組╱綜合報導
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洪堯親吐被冠上「吳謹言老公」的心聲。(取材自微博)
洪堯親吐被冠上「吳謹言老公」的心聲。(取材自微博)

大陸女星吳謹言2024年9月官宣與男星洪堯結婚，2025年2月更爆出她已平安產下一女，不過她未對外回應，近來老公洪堯參加「無限超越班3」，對於外界總是為他冠上「吳謹言老公」的稱號，他親吐內心感受。

洪堯提到很多人會稱他是「吳謹言的老公」，他認這是事實，當然也有人要他撕掉這個標籤做自己，他覺得自己就是吳謹言的老公，這也是他自己，幹嘛要撕掉，因為太太很優秀而自己受到關注這是一件很正常的事，而他來參加「無限超越班」也是想證明自己還是一名演員。

節目導師之一的曾志偉就提到外界還給他一個封號是「贅婿」，另外一位導師王晶就提問官宣結婚後，就受到很多網暴，是否會影響他接戲，洪堯坦言多多少少會有一點影響，而粉絲們也會認為他配不上吳謹言，現在他就想先做好自己。

不過他的這些話則被另一位導師資深演員李誠儒打臉，認為從他進來到現在一直都不真誠。之後小考演出，他坦言受到這個評論的影響，所以表現爛透了。

節目播出時，洪堯還因為傳出私約女演員李沐宸而登上熱搜，原來李沐宸的男友劉奕暢在微博發文怒批「姓洪的，你結婚了就老實點，別亂約人了，約了就去也挺有意思的。」洪堯的經紀公司老闆于正特地留言還原事情經過，當天因為參加「無限超越班」的另一位演員張丹峰生日，邀請大家一起聚會，節目排練完後，洪堯把聚會的地址發給李沐宸，沒想到竟引起劉奕暢的誤會，之後劉奕暢發文向洪堯道歉，洪堯大方回應希望謠言止於智者。

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