孫儷新劇「烏雲之上」搭羅晉 女警視角破真相

孫儷在新劇中飾演刑警，以獨特的女性視角破解真相。(取材自微博)

不少觀眾最近表示，孫儷 在新劇裡「換賽道」了。由花箐執導，孫儷和羅晉「二搭」主演的寫實主義懸疑刑偵劇「烏雲之上」正熱播，觀眾看到了幾乎素顏、身穿戰術背心出場的孫儷，飾演為了尋找搭檔而走進一場巨大犯罪迷局的女刑警探韓青，以獨特的女性視角破解真相。

鳳凰網報導，「烏雲之上」中，韓青在合作多年的搭檔鍾偉（羅晉飾）離奇失蹤後，始終沒有放棄調查。隨著一樁碎屍案的出現，韓青尋找到和鍾偉有關的蛛絲馬跡，但在追查的過程中，她懷疑警局內部出了「內鬼」，並一步步牽扯出隱藏在背後的更大秘密。

據悉，這次是孫儷和羅晉繼「安家」之後「二搭」，兩人從煙火氣轉為懸疑畫風。孫儷這次以女性視角「闖入」多以男性為主導的懸疑刑偵劇，也為此類型劇提供新的創作樣本。

值得一提的是，該劇在塑造女主角的形象時，沒有設定「開金手指的大女主」，也沒有為韓青打上「花瓶」的標籤，人物在勘察現場、蒐集證據、分析線索和情感對撞中一步步帶領觀眾破解真相，通過強化破案的代入感和緊張感，在沉浸式追劇中感知警察破案的不易入劇中。

此外，劇中韓青與鍾偉沒有說出口的情愫、與趙文斌的師徒情深等等情感連結，也補全了關於女警生活的生動圖景，為國產刑偵劇帶來了多元新意。

在收穫網友討論與關注的同時，「烏雲之上」也獲得不少主流權威媒體的正面評價。人民日報認為：「影集隨著案件的鋪陳，塑造性格各異的飽滿群像，並將一個個潛藏暗處的謎團打開，為觀眾帶來一場緊張驚險的探案破局故事。」新華社肯定了影集整體價值基調：「展現警察隊伍對真相的不懈追求，其中的日常生活質感和現實觀照力，大膽不失細膩，在提供緊張觀劇體驗的同時，更引領觀眾具象感知人民警察的真實風貌。」