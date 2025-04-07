陳喬恩生日「浪漫晚宴」引熱議 網友：有錢真好

陳喬恩盛裝赴會，小露酥胸。（取材自陳喬恩IG）

赴中國發展多年的台灣女星陳喬恩 日前迎來46歲生日，老公Alan為她規劃浪漫的晚餐約會，陳喬恩在平台貼出「浪漫二人晚宴」照片，網友直呼：「這不是偶像劇，這是現實版寵妻寶典」，也有網友大酸：「有錢真好」。

陳喬恩曬出老公Alan精心為他規劃「生日宴」，妝髮精緻的她秀出自己身穿一件準備已久的惹火洋裝、小露酥胸，配文「謝謝先生的安排，本人今日很滿意食物，非常完美，不枉我打扮了兩個小時，以為要去走紅毯」。

貼文吸引超過2萬粉絲留言祝福，有網友稱這語氣已經不是炫耀，是大型「老公模範答辯現場」，也有網友狂酸「能撐多久」，「要不要這麼搞笑」，「有錢真好」。

陳喬恩與小9歲的馬來西亞富二代藝術家Alan，結婚3年十分恩愛，兩人常到世界各地旅遊，這次生日也是在香港 慶祝，陳喬恩狀態絕佳受到許多網友的誇讚，她表示「為了這件買了很久的裙子，我每天運動」，並霸氣表示「這個月都是我生日」，想必慶生攤吃不完。