我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

眾議員托瑞斯促霍楚嚴打中國非法電子菸 暗示她執法不力

紐約市整頓警力 今年首季暴力犯罪大減

陳喬恩生日「浪漫晚宴」引熱議 網友：有錢真好

娛樂新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
陳喬恩盛裝赴會，小露酥胸。（取材自陳喬恩IG）
陳喬恩盛裝赴會，小露酥胸。（取材自陳喬恩IG）

赴中國發展多年的台灣女星陳喬恩日前迎來46歲生日，老公Alan為她規劃浪漫的晚餐約會，陳喬恩在平台貼出「浪漫二人晚宴」照片，網友直呼：「這不是偶像劇，這是現實版寵妻寶典」，也有網友大酸：「有錢真好」。

陳喬恩曬出老公Alan精心為他規劃「生日宴」，妝髮精緻的她秀出自己身穿一件準備已久的惹火洋裝、小露酥胸，配文「謝謝先生的安排，本人今日很滿意食物，非常完美，不枉我打扮了兩個小時，以為要去走紅毯」。

貼文吸引超過2萬粉絲留言祝福，有網友稱這語氣已經不是炫耀，是大型「老公模範答辯現場」，也有網友狂酸「能撐多久」，「要不要這麼搞笑」，「有錢真好」。

陳喬恩與小9歲的馬來西亞富二代藝術家Alan，結婚3年十分恩愛，兩人常到世界各地旅遊，這次生日也是在香港慶祝，陳喬恩狀態絕佳受到許多網友的誇讚，她表示「為了這件買了很久的裙子，我每天運動」，並霸氣表示「這個月都是我生日」，想必慶生攤吃不完。

陳喬恩如今工作頻率減少，更多時間都拿來旅行、休閒、陪伴老公，是真正過上「生活比劇本還甜」的節奏。

陳喬恩分享與老公的「浪漫二人晚宴」。（取材自陳喬恩IG）
陳喬恩分享與老公的「浪漫二人晚宴」。（取材自陳喬恩IG）

陳喬恩 香港

上一則

黃仁勳陷股災 男星賠掉小套房 拋震撼彈退出歌壇

下一則

「花鳥使」李現又成楊紫對手？ 「打鳥」出圈 各地文旅喊話

延伸閱讀

蕭敬騰38歲生日 訂了「限量名表」犒賞自己

蕭敬騰38歲生日 訂了「限量名表」犒賞自己
鄭爽淪為小三？富二代爆料：她被我爸包養還懷孕了

鄭爽淪為小三？富二代爆料：她被我爸包養還懷孕了
吳慷仁回歸台劇 合作名導曹瑞原新片傳將開拍

吳慷仁回歸台劇 合作名導曹瑞原新片傳將開拍
吳慷仁重返台劇 「一把青」名導曾力挺：不該鎖住他

吳慷仁重返台劇 「一把青」名導曾力挺：不該鎖住他

熱門新聞

41歲唐嫣演少女，很難詮釋靈動嬌俏氣質。(取材自微博)

唐嫣新劇翻車？ 「41歲少女」搭劉學義 「零CP感」嚇跑廣告商

2025-03-29 21:31
吳謹言為拍打戲等6年，「春花焰」終圓夢。圖／中天娛樂台提供

新手媽吳謹言和男主親到咬破唇 爸爸傳訊關切：有點過分

2025-03-31 16:26
「難哄」將拍電影版，但主角不是白敬亭(右)、章若楠。(取材自微博)

「難哄」要拍電影版… 白敬亭、章若楠因為這些原因「不回歸 」

2025-04-04 22:27
金賽綸自殘手腕照。(取材自YouTube)

金賽綸自殘割腕照曝光 遭金秀賢討債打擊過大：你是我初戀

2025-03-27 02:30
42歲女星陳思齊轉行擺地攤賣雞抓。(摘自微博、抖音)

消失演藝圈多年 42歲香港女星爆擺地攤賣雞爪

2025-04-01 20:06
章子怡(左)罕見同框張凌赫。(取材自微博)

章子怡同框張凌赫 網驚「像豪門姐弟」…都是骨相絕佳大美人

2025-04-01 21:38

超人氣

更多 >
川普對等關稅有3真正目的？分析師：企圖心遠超一般想像

川普對等關稅有3真正目的？分析師：企圖心遠超一般想像
紐約華男持刀砍4外甥女 被警槍擊重傷

紐約華男持刀砍4外甥女 被警槍擊重傷
新書曝：大選隔日 川普對賀錦麗說了「這句話」

新書曝：大選隔日 川普對賀錦麗說了「這句話」
關稅血洗美股蒸發接近川普臨界點 川普兒子1句話指點各國

關稅血洗美股蒸發接近川普臨界點 川普兒子1句話指點各國
別讓旅程掃興了 在機場不要吃這四種食物

別讓旅程掃興了 在機場不要吃這四種食物