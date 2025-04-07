小心翼翼…阿妹鳥巢開唱穿新戰袍 卻連這件事都不會了

張惠妹身穿全新戰袍送給鳥巢觀眾。（圖／聲動娛樂提供）

台灣天后張惠妹（阿妹）去年底刷新大巨蛋紀錄，近日登上北京鳥巢連辦兩場「ASMR Maxxx」巡演，催淚橋段換穿全新的黑白玫瑰洋裝，她走起路來小心翼翼，幽默自嘲：「我實在不太適合這種淑女路線。」近10萬名觀眾尖叫給予鼓勵，大讚「美翻了」。

她7年前空降鳥巢擔任五月天演唱會嘉賓，興奮喊話「我會回來的」，相隔7年打破紀錄，榮登在鳥巢開唱的台灣女歌手第一人，她飆唱「血腥愛情故事」作為刷新歷史的第一刻，難掩激動直呼天啊，她說：「心跳好快！是這套演唱會的第80場，來到了我一直想要挑戰的鳥巢，我要平復一下心情。」

阿妹陸續帶來「黑吃黑」、「趁早」等歌曲，雖然少了大巨蛋獨享的心形熱氣球，但她跟團隊費盡心思特製移動舞台，搭乘「aMEI的移動城堡」繞場獻唱「我要飛」等3首high歌，粉絲大讚：「能把鳥巢變成大型夜店的也只有張惠妹了！」有觀眾在社群分享心得「阿妹是我唯一願意為她穿雨衣坐冷風4小時的女人」、「她一唱『記得』，我眼淚直接決堤」，足見她的歌聲讓人嘗遍喜怒哀樂。