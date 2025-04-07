我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普的良藥苦口？解放日後全球股市崩跌 恐怖關稅會持續多久

何時放下關稅大刀？川普給出答案了

傻傻分不清…李昀銳雙胞胎哥哥探班 粉絲激動喊「寶寶」

娛樂新聞組／綜合報導
李昀銳主演「九重紫」暴紅後成為新男神。（取材自微博）
李昀銳主演「九重紫」暴紅後成為新男神。（取材自微博）

中國男星李昀銳主演「九重紫」暴紅後成為新男神，目前正拍攝楚喬傳第二部「冰湖重生」；近日李昀銳的雙胞胎哥哥探班，有粉絲激動大喊「寶寶」，走近一看才發現原來是李昀銳的哥哥，場面既尷尬又逗趣。這場溫馨的「烏龍」瞬間衝上熱搜。

深圳晚報報導，李昀銳和哥哥從小由奶奶分別取名為「大林」和「小林」；根據現場粉絲描述，當天李昀銳的哥哥戴著口罩和帽子，身型和跑步姿勢都與李昀銳極為相似，簡直是「複製貼上」。

許多粉絲表示，即便是戴著口罩和帽子，也難以分辨出兩人，真是「大林小林分不清」；綜合媒體報導，粉絲不只拍到小林的雙胞胎哥哥，還錯把哥哥當正主大喊寶寶過來，哥哥也沒有揭穿身分，反而配合粉絲聽話跑了起來。這場誤認不僅讓粉絲們哭笑不得，也展現李昀銳雙胞胎兄弟間驚人的相似度。

李昀銳（右）與異卵雙胞胎哥哥（左）身形相似。（取材自微博）
李昀銳（右）與異卵雙胞胎哥哥（左）身形相似。（取材自微博）

1996年出生的李昀銳，2015年主演畢業電影「和你在一起」就以演員身分出道；據了解，異卵雙胞胎哥哥大林和小林一樣，都是華科大的畢業生，但是哥哥沒想過當明星，華中科技大學本碩連讀畢業後直接進入體制內工作，是國家公職人員，與娛樂圈毫無交集，但兄弟倆互動的畫面滿是溫情。

上一則

3男神不愛洗澡 小布被爆體味超熏 派丁森油頭撐1個月

下一則

打200多針求子一場空 「如懿傳」女星胎死腹中悲痛至極

延伸閱讀

雙胞胎哥哥來探班 李昀銳粉絲「大林小林」分不清

雙胞胎哥哥來探班 李昀銳粉絲「大林小林」分不清
霍楚推公共場所口罩禁令 同黨也反對 工會團體強烈反彈

霍楚推公共場所口罩禁令 同黨也反對 工會團體強烈反彈
養生／溫差太大易過敏 規律作息很重要

養生／溫差太大易過敏 規律作息很重要
李敏鎬訪台 口罩包緊緊 親切揮手打招呼

李敏鎬訪台 口罩包緊緊 親切揮手打招呼

熱門新聞

41歲唐嫣演少女，很難詮釋靈動嬌俏氣質。(取材自微博)

唐嫣新劇翻車？ 「41歲少女」搭劉學義 「零CP感」嚇跑廣告商

2025-03-29 21:31
吳謹言為拍打戲等6年，「春花焰」終圓夢。圖／中天娛樂台提供

新手媽吳謹言和男主親到咬破唇 爸爸傳訊關切：有點過分

2025-03-31 16:26
「難哄」將拍電影版，但主角不是白敬亭(右)、章若楠。(取材自微博)

「難哄」要拍電影版… 白敬亭、章若楠因為這些原因「不回歸 」

2025-04-04 22:27
金賽綸自殘手腕照。(取材自YouTube)

金賽綸自殘割腕照曝光 遭金秀賢討債打擊過大：你是我初戀

2025-03-27 02:30
42歲女星陳思齊轉行擺地攤賣雞抓。(摘自微博、抖音)

消失演藝圈多年 42歲香港女星爆擺地攤賣雞爪

2025-04-01 20:06
章子怡(左)罕見同框張凌赫。(取材自微博)

章子怡同框張凌赫 網驚「像豪門姐弟」…都是骨相絕佳大美人

2025-04-01 21:38

超人氣

更多 >
川普對等關稅有3真正目的？分析師：企圖心遠超一般想像

川普對等關稅有3真正目的？分析師：企圖心遠超一般想像
紐約華男持刀砍4外甥女 被警槍擊重傷

紐約華男持刀砍4外甥女 被警槍擊重傷
新書曝：大選隔日 川普對賀錦麗說了「這句話」

新書曝：大選隔日 川普對賀錦麗說了「這句話」
關稅血洗美股蒸發接近川普臨界點 川普兒子1句話指點各國

關稅血洗美股蒸發接近川普臨界點 川普兒子1句話指點各國
54歲影后稱霸紅毯 南韓「第一美胸」連名醫都讚嘆

54歲影后稱霸紅毯 南韓「第一美胸」連名醫都讚嘆