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打200多針求子一場空 「如懿傳」女星胎死腹中悲痛至極

記者陳穎／綜合報導
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王冕為了備孕當媽，息影兩年。（取材自澎湃新聞）
王冕為了備孕當媽，息影兩年。（取材自澎湃新聞）

40歲中國演員王冕曾演出「如懿傳」、「情滿四合院」、「新水滸傳」、「槍炮侯」、「帶淚梨花」、「我知女人心」等夯劇。她為了備孕當媽，息影2年多，最後做了試管嬰兒終於成功，讓她覺得辛苦都沒有白費。

王冕卻在深夜發文，她好不容易懷了頭胎，也開心期待新生命降臨，寶寶卻在10周因染色體異常胎死腹中，讓她心碎不已，不僅失去了孩子，還要做引產手術。她難過說：「願世間再無胎停」。

她表示：「痛到懷疑人生，但我不會放棄，會繼續努力成為一個媽媽，也希望自己的悲傷，所有在求子的人都不會遇到，也希望全世界的女性都不會因為生育而孤獨掙扎。」

據圈內好友透露，王冕曾打了200多針促排藥，每月25天跑醫院，結果換來的卻是空歡喜一場。因過度用藥導致身體浮腫，王冕甚至被誤診為「過度肥胖」，但她從未放棄。更令人唏噓的是，她在備孕期間還被查出子宮頸原位癌和巧克力囊腫，這些疾病不僅威脅生育能力，更讓她的健康每況愈下。

身為「如懿傳」中溫婉的禧常在、「情滿四合院」裡堅韌的小當，王冕的螢幕形象深入人心，但現實生活中，她卻因胎停陷入了人生至暗時刻。

王冕曾演出「如懿傳」的禧常在。（取材自微博）
王冕曾演出「如懿傳」的禧常在。（取材自微博）

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