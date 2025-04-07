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「花鳥使」李現又成楊紫對手？ 「打鳥」出圈 各地文旅喊話

娛樂新聞組／即時報導
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李現在個人社群平台上曬出鳥類攝影作品。（取材自微博）
李現在個人社群平台上曬出鳥類攝影作品。（取材自微博）

中國男星李現以「親愛的，熱愛的」一砲而紅，更憑著「國色芳華」熱播，坐穩「現男友」的男神地位，喜歡攝影的李現近日掀起娛樂圈別樣的熱潮，以「打鳥」破圈，他用鏡頭記錄下鳥兒美麗動態，作品成功收穫生態環境部的點讚認可，也帶火了「打鳥」這件事。

綜合媒體報導，近日李現在北京玉淵潭公園開啟自己的第一次打鳥經歷，一時間引發廣大關注，被網友偶遇後，李現直接在個人社群平台上曬出自己的打鳥作品，驚艷了不少人。

李現對鳥類觀察和拍攝投入大量熱情，作品不僅展現他的攝影才華，更讓大眾領略到鳥類世界的奇妙。消息傳開，各地文旅部門，紛紛在官方社群媒體平台喊話「花鳥使」李現，邀請他到自己的城市「打鳥」。

報導指出，李現的這波操作，不僅讓鳥類攝影成為熱門，也為生態環境保護宣傳帶來新契機。

據了解，「打鳥」其實是攝影圈的一個常見的行話或戲稱，主要指使用長焦鏡頭遠距離拍攝鳥類，拍攝時需精準對焦和耐心等待。拍攝對應的英文單字是shoot，但不是字面上的傷害鳥類的意思。

李現在「國色芳華」的搭檔楊紫曾憑一舞被各大文旅盯上，現在李現又憑藉打鳥被各大文旅盯上，網友笑稱，「楊紫這是遇到對手了」。

「花鳥使」李現被指帶動鳥類攝影成為熱門。（取材自微博）
「花鳥使」李現被指帶動鳥類攝影成為熱門。（取材自微博）
李現在個人社群平台上曬出鳥類攝影作品。（取材自微博）
李現在個人社群平台上曬出鳥類攝影作品。（取材自微博）

李現 楊紫 國色芳華

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