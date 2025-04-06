吳謹言老公私約女星？ 真相曝光被指烏龍一場

洪堯「亂約別人女友」話題登上微博熱搜。(取材自微博)

憑藉宮鬥劇「延禧攻略」暴紅的大陸女星吳謹言，去年9月突然官宣與同劇男演員洪堯結婚，並傳出懷孕消息。今年2月間，吳謹言被媒體曝光順利產女，但消息始終未獲當事人證實。就在吳謹言準備復出拍片時，忙於錄製綜藝「無限超越班3」的洪堯，卻傳出在節目中私約其他女演員，消息震驚不少網友。

近日，有網友爆料「無限超越班3」演員劉奕暢對洪堯不滿，指他在節目中胡亂約其他女演員，「姓洪的，你結婚了就老實點。別亂約人了，約了就去也挺有意思。」洪堯「亂約別人女友」話題也因此登上微博 熱搜。

據悉，整起事件起因是同為「無限超越班3」學員的洪堯和李沐宸在排練完後，要去參加導師慶生聚會，他將活動地址傳給李沐宸，卻讓李沐宸正牌男友劉奕暢誤會是私約女友，於是發文怒嗆。

針對傳聞，身為老闆的于正在李沐宸和劉奕暢未公開戀情的情況下，直接為洪堯發聲，「這篇黑一看就假，首先第一句說他約人，後面又說約了就去，誰約誰呀？邏輯都沒搞明白就來黑，傻的不得了。」

李沐宸也發文解釋事情經過，先向被誤會的洪堯道歉，同時也因為自己沒有及時回于正訊息而道歉，「劉奕暢得知洪堯老師喊我一起出去了，就在不知事情全貌且我並不知情的情況下，用小號發了那條微博。在看到微博的第一時間，我也找到了劉奕暢要求他刪除微博，但沒想到這條微博雖然被刪掉了卻還是給洪堯老師造成了困擾。」