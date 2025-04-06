王玉雯、楊玏5年情告終？ 好友「一句話」曝兩人關係

楊玏和王玉雯因「縱有疾風起」結緣。(取材自微博)

大陸女星王玉雯和男演員楊玏2020年合作電視劇「縱有疾風起」，傳出緋聞，兩人不只被發現同遊英國，甚至傳出「已買新房，好事將近」。但近日，女星米晨晨發布動態為好友王玉雯的新劇助威，在評論區有網友留言提到男女主組CP可惜「王姐非單身」，沒想到米晨晨回應，「包單身的」，引發網友熱議。

38歲楊玏是老戲骨楊立新的兒子，曾擔任「唐山大地震 」、「非誠勿擾2」兩部電影的副導演，並參演電視劇「小丈夫」、「何以笙簫默」、「三十而已」，打開知名度；下月將滿28歲的王玉雯則演過電影「大象席地而坐」，電視劇「夏至未至」、「捨不得星星」、「縱有疾風起」、「你給我的喜歡」等，星途備受看好。

相差10歲的兩人，戀情一度被不少人看衰，還有網友說「楊玏都能當王玉雯叔叔了」，但兩人仍甜蜜交往，2023年5月，曾被拍到與一眾好友外出聚餐的畫面，兩人在車邊親暱稱牽手； 2024年初，知名狗仔劉大錘甚至爆料，兩人購置別墅並開始同居生活。

不料，米晨晨近日在網路上幫王玉雯宣傳新劇「值得愛」，有網友在留言處說，可惜王玉雯有男朋友，嗑不了劇裡的CP了。結果米晨晨直接回覆，「包單身的，放心嗑」，短短幾個字，直接把分手傳聞坐實了。