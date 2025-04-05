「烏雲之上」單手絲滑倒車入庫 女警官孫儷懾服網友

「烏雲之上」是孫儷時隔20多年後再次飾演警察。(取材自微博)

由「後宮甄嬛傳 」孫儷 搭擋羅晉主演的電視劇「烏雲之上」，近日釋出預告，從畫面中可見，看孫儷瀟灑單手轉動方向盤，車子絲滑倒車進車位，一氣呵成，看得人目瞪口呆「不愧是娘娘」，一度衝上微博 熱搜。

「烏雲之上」劇中韓青（孫儷飾）是名三合刑偵隊的女警官，因為總是認真嚴肅，於是被戲稱「不高興」。她與搭檔鍾偉（羅晉飾）合作多年，默契十足，但鍾偉在跟蹤一名嫌疑人後失去蹤影，近兩個月音信全無。韓青追案發現一宗碎屍案背後竟隱藏著毒品大案，鍾偉的失蹤與此也有著密切關係。

孫儷與羅晉是繼五年前的電視劇「安家」之後再次合作，「烏雲之上」也是孫儷時隔20多年後再次飾演警察。孫儷為了飾演「韓青」一角，提前學習刑偵技能，拒絕替身完成高危動作。

預告片裡孫儷單手倒車入庫火爆網絡，有人驚嘆：「這就是傳說中的老司機吧，單手倒車入庫，臣妾做不到啊！」有人調侃：「孫儷這是用實力證明，就算只用一隻手，也能把車停得比別人雙手都穩，不愧是娘娘，氣場兩米八！」