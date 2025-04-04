觀影說劇／「我的後半生」熱播 顛覆老年人刻板印象

電視劇「我的後半生」正在熱播。（取材自微博)

改編自同名小說，由藍小汐編劇，董富來、潘戍午為執導，張國立、佟大為、梅婷、許娣、周野芒領銜主演的電視劇「我的後半生」正在熱播，劇集聚焦於老年人的情感世界。

新快報報導，曾以「我的前半生」掀起都市女性成長話題的製作人黃瀾，時隔八年，帶來新作「我的後半生」。該劇以退休教授沈卓然一家面臨中年困境和老年人情感故事為切口，打破「老年人無需愛情」的刻板印象。劇中的情感經歷，既包含浪漫期待，亦不乏現實考量，如實呈現老年族群對陪伴、尊嚴與情感共鳴的渴望，這是一套以都市、家庭為題材的電視劇。

影集是由張國立、佟大為、梅婷、許娣、楊童舒、丁嘉麗、鄔君梅、張豐毅、韓童生等人主演。劇情描述退休文學教授沈卓然（張國立飾）喪妻後，在朋友鼓勵下開始相親。他遇到四名對象：護士長因房產問題分手；女科學家癌症復發不告而別；工會主任的強勢讓他備受壓力；酷似亡妻的對象提出為難要求。這些經歷讓沈卓然成長，也影響著身邊的家人。

報導指出，佟大為與梅婷飾演的沈青、劉麗娜夫婦，精準戳中「三明治世代」的生存困境，要調和父親再婚引發的家庭撕裂，又背負著職場晉升、家庭內部的雙重壓力。佟大為打破「國民女婿」濾鏡，梅婷脫下知性外衣展露市井氣，兩人生動詮釋了中年夫婦的婚姻倦怠感，男人作為中年牛馬渴望釋放，女人在自己的諸多家庭角色中開始對自我的尋找。