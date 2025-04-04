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孫儷絲滑單手倒車入庫 網服了：臣妾做不到啊…

娛樂新聞組／即時報導
「烏雲之上」是孫儷時隔20多年後再次飾演警察。（取材自微博)
「烏雲之上」是孫儷時隔20多年後再次飾演警察。（取材自微博)

陸劇「烏雲之上」，由「後宮甄嬛傳孫儷搭擋實力演員羅晉，這是孫儷首次挑戰主演刑偵劇。近日預告片釋出，看孫儷瀟灑伸出一隻手轉動方向盤，車子倒車進了車位，整個過程絲滑流暢，一氣呵成，看得人目瞪口呆「不愧是娘娘」，一度衝上微博熱搜。

韓青（孫儷 飾 ）是一名三合刑偵隊的女警官，因為她總是認真嚴肅、專注工作，被大家戲稱為「不高興」。她與搭檔鍾偉（羅晉 飾 ）的合作多年，默契十足，但鍾偉在跟蹤一名嫌疑人後失去所蹤，接近兩個月來音信全無。韓青追案發現一宗碎屍案背後竟隱藏著毒品大案，鐘偉的失蹤與此事有著密切關係……

孫儷與羅晉是繼5年前的劇集「安家」之後再次合作，「烏雲之上」也是孫儷時隔20多年後，再次飾演警察。孫儷為了飾演「韓青」這一角色，提前學習刑偵技能，拒絕替身完成高危動作。在預告片發出後，孫儷單手倒車入庫的片段火爆網絡。有人驚嘆：「這就是傳說中的老司機吧，單手倒車入庫，臣妾做不到啊！」有人調侃：「孫儷這是用實力證明，就算只用一隻手，也能把車停得比別人雙手都穩，不愧是娘娘，氣場兩米八！」

鄧超曬搞怪圖挺孫儷新戲。（取材自微博)
鄧超曬搞怪圖挺孫儷新戲。（取材自微博)

孫儷拚命宣傳新劇，鄧超4月3日在微博晒出一張與孫儷的搞怪對比照，並配文「gogogo出發咯」，以此力挺妻子的新劇。

孫儷 微博 後宮甄嬛傳

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